Ce trebuie sa stie clientii care au nevoie de un spatiu comercial de inchiriat

Criterii demne de luat in considerare inainte de inchirierea spatiului comercial

Succesul unei afaceri depinde de spatiul comercial inchiriat

Ziare.

com

Unul dintre cele mai importante criterii pe care trebuie sa le aiba in vedere viitorii antreprenori de succes este reprezentat de structura locatiei si de dotarile acesteia. Chiriasii trebuie sa verifice daca spatiul comercial corespunde cerintelor lor, atat din punctul de vedere al dimensiunii locatiei, cat si din cel al compartimentarii acestuia.Dotarile trebuie sa se potriveasca si sa fie adaptate la activitatea care se va desfasura in spatiu respectiv. Spre exemplu, clientii care doresc sa deschida o cafenea au nevoie de un spatiu cu un minimum de dotari pentru bucatarie.In alta ordine de idei, in alegerea spatiului comercial conteaza foarte mult si existenta cablurilor de comunicare, daca exista conexiune la o retea de fibra optica sau la alte retele de internet cu trafic ridicat. Electricitatea si prezenta sistemelor de aer conditionat sunt criterii deosebit de importante in alegerea spatiului comercial de inchiriat.Daca spatiul comercial de inchiriat gasit se potriveste activitatii clientului, acesta trebuie sa tina cont si de regulamentul zonal. Cu alte cuvinte, pana ce acesta nu este sigur ca poate sa isi desfasoare activitatea in acel spatiu, nu trebuie sa semneze niciun contract.Localizarea este o caracteristica foarte importanta in alegerea spatiului comercial de inchiriat, deoarece succesul afacerii este legat de pozitia aleasa pentru activitatea care urmeaza sa fie desfasurata. Locatia centrala este perfecta pentru a atrage mereu clienti noi!Nu in ultimul rand, clientii trebuie sa tina cont si de chiria spatiului, de valoarea acesteia, daca este nevoie sa scoata din buzunar mai multi bani decat isi permit, deoarece, din cauza contextului economic in care se afla tara, foarte multi proprietari sunt tentati sa ofere perioade de un an cu optiune de renegociere. Clientii prefera, in marea lor majoritate, o perioada mai lunga cu o rata a chiriei in avantajul lor.Pentru a se bucura de succes in afaceri, antreprenorii trebuie sa isi tina competitorii aproape, sa studieze piata, sa pregateasca o strategie de promovare buna, cu oferte atractive, sa tina cont de accesul clientilor, de locurile de parcare, dar si de reclama si de posibilitatea folosirii unor bannere sau a diferitelor anunturi pentru promovarea afacerii.Alegerea spatiului comercial de inchiriat poate fi foarte simpla, prin intermediul companiei GVA Activ. Este important de retinut faptul ca oamenii de afaceri au nevoie de timp pentru a se obisnui cu noua locatie, trebuie sa faca eforturi pentru a face locatia cunoscuta clientilor si sa nu se lase descurajati daca in primele saptamani asteptarile lor nu sunt indeplinite.