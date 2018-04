Ce trebuie sa stie un antreprenor local despre dosarul preturilor de transfer in anul 2018?

(II) Daca amandoua companiile sunt din Romania si platesc impozit pe profit, ce risc daca nu pregatesc dosarul preturilor de transfer?

(III) De ce as pregati dosarul preturilor de transfer inainte de a-mi fi solicitat in cadrul unui control fiscal?

(IV) Ar trebui sa pregatesc dosarul preturilor de transfer doar pentru un an sau pentru toata perioada neprescrisa din punct de vedere fiscal?

(V) Poate sa faca contabilul intern dosarul preturilor de transfer? Daca nu, cine poate intocmi dosarul preturilor de transfer?

(VI) Cum pot sa ma asigur ca dosarul preturilor de transfer o sa fie acceptat de inspectori?

Ziare.

com

Dat fiind ca prin cresterea sau scaderea artificiala a preturilor se poate manipula nivelul impozitului pe profit/venit platit de fiecare companie in parte, autoritatile fiscale sunt direct interesate sa verifice daca aceste preturi de transfer sunt sau nu manipulate.Autoritatile fiscale din Romania au dreptul de a verifica preturile de transfer aplicate intre parti afiliate inca din anul 2008. Incepand cu anul 2010, autoritatile fiscale au dreptul de a verifica preturile de transfer chiar si intre doua parti afiliate situate pe teritoriul Romaniei.Instrumentul prin care autoritatile fiscale pot verifica daca preturile de transfer sunt manipulate sau nu poarta numele de "".Obligativitatea de a pregati dosarul preturilor de transfer revine contribuabilului, care trebuie sa-l pregateasca la solicitarea autoritatilor fiscale sau anual in cazul contribuabililor mari In cele ce urmeaza, am incercat sa venim in intampinarea nelamuririlor si confuziilor cu care se confrunta orice antreprenor local atunci cand se documenteaza despre acest subiect.Primul risc este amenda contraventionala de pana la 27.000 RON daca compania este mare contribuabil, de pana la 14.000 RON daca compania este contribuabil mijlociu si de pana la 3.500 RON daca compania este contribuabil mic. Daca amenda este achitata in primele 48 de ore de la notificare, cuantumul acesteia se injumatateste.De departe mai importante decat amenzile sunt: (i) faptul ca, neprezentand dosarul preturilor de transfer, se renunta la dreptul de a pregati un astfel de dosar si li se permite inspectorilor sa pregateasca dosarul preturilor de transfer dupa propriile interpretari ale legislatiei si (ii) potentialele ajustari de preturi de transfer ce pot genera impozit pe profit suplimentar de plata, dobanzi si penalitati pentru intreaga perioada de prescriptie de cinci ani.Intr-adevar, in mod normal, echipa de inspectie fiscala de la entitatea controlata ar trebui sa emita o decizie de ajustare corespondenta si aparent impactul ar fi zero.Cu toate acestea, nu trebuie desconsiderat faptul ca ANAF percepe dobanzi si penalitati insa nu si plateste. De asemenea, trebuie luate in calcul si amenzile contraventionale mentionate anterior.Desi prin pregatirea dosarului preturilor de transfer nu se poate modifica trecutul, se pot constata anumite nereguli care pot fi remediate. Astfel, se evita ajustari de preturi de transfer, dobanzi si penalitati aferente perioadei de la momentul efectuarii corectiilor pana la momentul inspectiei fiscale.In marea majoritate a cazurilor, echipele de inspectie fiscala solicita dosarul preturilor de transfer pentru intreaga perioada deschisa controlului fiscal.Ca atare, in toate cazurile este bine ca de la bun inceput sa se pregateasca dosarul preturilor de transfer pentru intreaga perioada deschisa controlului fiscal, cu atat mai mult cu cat in cele mai multe cazuri diferentele de costuri si timp petrecut cu documentarea sunt nesemnificative.Teoretic, da.Practic, contabilul ar trebui sa aiba acces la baze de date specializate ale caror costuri sunt exorbitante pentru a fi suportate de o singura companie. Chiar si companiile de consultanta care au departamente specializate de preturi de transfer pot avea probleme cu recuperarea costurilor cu aceste baze de date daca nu reusesc sa repartizeze aceste costuri catre cel putin 30 - 40 de clienti intr-un an.De asemenea, trebuie luat in calcul ca legislatia de preturi de transfer este de departe mai interpretabila decat legislatia fiscala generala si prin urmare contabilul nu are cum sa cunoasca interpretarile inspectorilor sau sa se documenteze cu privire la toate aceste interpretari.In primul rand trebuie verificat ca studiul de comparabilitate sa fie realizat in bazele de date pe care le folosesc si echipele de inspectie fiscala in activitatea de control si ca aveti acces legal la aceste baze de date atat in prezent cat si la momentul inspectiei fiscale.In cazul in care nu se folosesc bazele de date folosite si de catre echipele de inspectie exista riscul ca pe de o parte sa se creeze lungi discutii pe seama bazei de date folosite avand in vedere ca echipele de inspectie nu o cunosc, iar pe de alta exista riscul ca baza de date sa nu aiba informatii complete si corecte astfel incat analiza poate fi invalidata poate pune compania in aceeasi pozitie in care ar fi fost daca nu ar fi pregatit dosarul preturilor de transfer.In al doilea rand, este recomandat sa se solicite tot timpul o revizuire a dosarului preturilor de transfer de catre un consultant specializat (in orice domeniu in care rationamentul profesional are o pondere ridicata este mai mult decat binevenita o a doua opinie).Trebuie luat in calcul ca exista consultanti de preturi de transfer care pot revizui dosarul preturilor de transfer pentru un buget modic sau chiar simbolic avand in vedere ca pot identifica nereguli semnificative in dosarul preturilor de transfer existent si astfel pot castiga increderea pentru colaborari ulterioare.In incheiere, trebuie avut in vedere ca in ultima perioada controalele de preturi de transfer s-au intensificat chiar si la antreprenori locali, dar mai ales la companiile cu doi - trei ani de pierderi in perioada deschisa controlului fiscal.