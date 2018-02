Cele mai importante 3 faze ale unei fuziuni

Inventarierea activelor si pasivelor

Intocmirea situatiilor financiare

Fuziunea propriu-zisa

Exista 2 mari tipuri:si. Daca prima presupune alipirea a doua companii aflate in competitie directa, fuziunea pe verticala se face fie, fieScopul final al unei astfel de operatiuni presupune transformarea mai multor entitati comerciale in una singura, cu obiective clare de crestere a eficientei si relevantei, in segmentul de business respectiv.Pentru ca asistenta juridica pe intreaga durata a fuziunii este extrem de vitala, vom face in randurile de mai jos o radiografie clara a intregului proces.Asadar, iata care sunt cele mai importante 3 faze ele unei fuziuni:Procesul de fuziune trebuie sa inceapa cu acest pas extrem de important, ce poate fi hotarator in privinta structurii de capital a partilor implicate.In aceasta etapa, elementele de activ si pasiv isi pot schimba valoarea reala, fata de cea contabila.De aceea, o reevaluare este absolut necesara, menita sa ajusteze in mod corect aportul net al contributiilor, cu care fiecare entitate participanta vine la masa negocierilor.Lipsa unei astfel de inventarieri cauzeaza erori de estimare a capitalului, respectiv a participatiei la procesul de fuziune, lucru ce atrage dupa sine un interes mai cazut al actionarilor, vizavi de aceasta actiune.Asistenta juridica financiara este o parte extrem de importanta al procesului de fuziune, mai ales in aceasta etapa.Este momentul in care absolut toate partile implicate trebuie sa intocmeasca situatiile financiare ale companiilor, in conformitate cu prevederile impuse de Ministerul Finantelor Publice.Un lucru extrem de important: exista cazuri in care una sau mai multe parti participante la acest proces sa provina dintr-o alta tara, lucru ce atrage dupa sineDe aceea, este recomandata asistenta pe partea de traduceri legalizate , pentru eliminarea oricarei neclaritati. O echipa de profesionisti ce asigura o traducere clara a intregii documentatii asigura un plus de siguranta intregului proces de fuziune.Este poate cea mai complexa etapa a intregului proces, pentru ca solicita un urias aport de resurse din partea tuturor partilor implicate.In acest pas, se va determina valoarea contabila a actiunilor a tuturor entitatilor, se va stabili raportul de schimb al actiunilor, se va determina numarul de actiuni emise de noua societate comerciala si se va calcula prima de fuziune, ca diferenta dintre valoarea contabila si cea nominala a actiunilor.Ca si pana acum, este recomandata asistenta pe partea de traduceri legalizate, in cazul in care fuziunea presupune siBunul mers al unei proces de fuziune depinde extrem de mult de modul in care partile participante stiu cum sa se sincronizeze.Asistenta juridica, precum si cea pe partea de traduceri autorizate, reprezinta o resursa importanta pe care companiile participante trebuie sa o constientizeze inca de la inceput.Lipsa neclaritatilor si o transparenta excelenta contribuie foarte mult la avansarea lucrurilor cu o viteza uluitoare. De aceea, externalizarea anumitor sarcini reprezinta una dintre cheile succesului, in procesul de fuziune.