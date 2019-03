Cele mai simple solutii pentru curatenia de primavara

Ziare.

Pentru a face o curatenie exemplara in toata casa, in numai o zi sau doua, trebuie sa cunoastem cateva trucuri care sa faca misiunea mai simpla si mai rapida si, desigur, trebuie sa folosim materiale de curatenie profesionale, de cea mai buna calitate.Intretinerea ordinii si curateniei in locuinta necesita atentia noastra in egala masura, ca pentru celelalte activitati gospodaresti.Lupta cu praful si murdaria nu este cea mai usoara, dar prin folosirea unor produse de curatenie profesionale, munca se simplifica exponential. Multiplele operatiuni in casa necesita un consum mare de energie, iar rezultatul acestei munci dureaza putin si dupa scurt timp trebuie sa se reia totul.Pentru ca intretinerea curateniei din locuinta sa se faca cu maximum de eficacitate, este bine sa folosim detergenti profesionali . Cum piata abunda cu astfel de produse, este foarte greu sa facem alegerea potrivita.Pentru bucatarii, fie ca sunt bucatarii profesionale sau din propria locuinta, trebuie sa se foloseasca dezinfectanti pentru suprafete, atat de necesari pentru intretinerea si igienizarea ustensilelor din aceste spatii.Solutiile sunt folosite pentru curatarea periodica a cuptoarelor si gratarelor foarte murdare, curatarea si degresarea plitelor si pentru indepartarea celor mai persistente depuneri carbonizate si a depunerilor grase. Acesti detergenti sunt special conceputi pentru curatarea suprafetelor lavabile dure.In plus, pe langa bucatarii, si baile trebuie curatate aproape tot timpul, praful trebuie sters cu atentie, dar si toate tesaturile trebuie improspatate cat mai des, deoarece acestea sunt medii propice pentru dezvoltarea bacteriilor si acarienilor.Pentru stergerea suprafetelor, nu este recomandata utilizarea carpelor din material textil, deoarece acestea capteaza microbi si mai degraba ajuta la raspandirea acestora, decat la eliminarea lor.In plus, pe langa utilizarea produselor din hartie pentru stergerea suprafetelor, trebuie sa fie prezente in grurile sanitare atat hartia igienica, cat si prosoape de hartie pentru stergerea mainilor dupa spalare.Una dintre cele mai importante suprafete care trebuie curatate cat mai des si cu minutiozitate sunt podelele. Pentru aceste suprafete, este recomandat sa se foloseasca aspiratoare si masini de curatenie profesionale , inainte de uitlizarea detergentilor. Astfel, se elimina orice urma de praf, iar bacteriile nu au nicio sansa sa isi continue dezvoltarea.In privinta podelelor, trebuie folositi detergenti pardoseala, impreuna cu mopuri profesionale, pentru un plus de stralucire si siguranta si pentru a elimina orice urma de praf sau bacterii.Si pentru ca starea de spirit sa fie cat mai ridicata, in orice incapere ai pasi, trebuie neaparat sa miroasa a primavara. Geamurile trebuie deschise cat mai des, pentru a aerisi spatiile, iar pentru un plus de aroma, se pot folosi odorizantele ambientale variate.