Cine beneficiaza si cum se obtin Certificatele de Situatie de Urgenta

1. Cum pot beneficiarii programelor nationale sa suspende obligatiile contractuale pe perioada starii de urgenta?

2.Pot beneficia de somaj tehnic daca sunt beneficiar al programelor nationale?

3. Cand se vor incheia actele aditionale?

4. Se va prelungi temenul de depunere a decontului pentru beneficiarii SUN 2018?

5. Firme ce au deschis activitatea in perioada decembrie 2019 - februarie 2020 si nu pot justifica o scadere de 25% a veniturilor

6. Clarificari legate de semnatura electronica in procesul de obtinere al CSU

7. Ce tip de certificat este necesar pentru a beneficia de ajutorul de somaj tehnic de 75%?

8. Unde se solicita eliberarea certificatelor?

9 . De unde se descarca declaratia pe proprie raspundere?

10. Declaratia pe proprie raspundere este diferita in functie de tipul de certificatului de urgenta?

11. Persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale, care nu se incadreaza pentru somaj tehnic, pot beneficia de CSU?

12. Administratorii de microfirme care isi obtin veniturile prin dividende pot beneficia de certificate?

13. Agentiile de turism, cod CAEN 7912, 7911, ce tip de certificat pot solicita?

14. Firmele beneficiare Start-up Nation pot solicita CSU?

Ziare.

com

Pentru a beneficia de aceste ajutoare, este nevoie insa de un certificat de situatie de urgenta, eliberat de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri ofera joi raspunsul la niste intrebari legate de obtinerea un astfel de CSU, care inca nu este totusi posibila.Obligatiile contractuale pot fi suspendate pe perioada starii de urgenta, de catre beneficiarii programelor nationale care au inchis sau redus activitatea, la cerere, urmand urmatorii pasi:- transmiterea unei notificari prin e-mail catre Agentia pentru IMM, Atragere Investitii, Promovare Export (AIMMAIPE) cu care a incheiat acordul de finantare cu privire solicitarea de a suspenda clauzele contractuale, fara a astepta raspuns de la institutie.- solicitarea online pe site-ul www.prevenire.gov.ro , in perioada urmatoare, a unuia dintre tipurile de Certificat de Situatie de Urgenta -Tip 1 (albastru) sau Tip 2 (galben), emise de catre MEEMA, conform Ordinului Ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri nr. 791/2020 - certificatul se va prezenta ulterior reprezentilor AIMMAIPE la vizitele de monitorizare sau se va folosi in aceasta perioada in relatiile cu institutiile publice pentru obtinerea, in conditiile legii, de facilitati de creditare, masuri de sprijin, ori in relatiile comerciale: amanarea la plata pentru serviciile de utilitati, invocarea de forta majora.Da - Somajul tehnic va fi obtinut in urma depunerii, de catre angajator, prin posta electronica, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti, in raza carora isi au sediul social, o cerere semnata si datata de reprezentantul legal, insotita de o declaratie pe propria raspundere si de lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de aceasta indemnizatie, asumata de reprezentantul legal al angajatorului.Certificatele de Situatie de Urgenta NU mai sunt necesare pentru obtinerea somajului tehnic pentru salariatii angajatorilor care isi reduc sau isi intrerup activitatea ca urmare a efectelor epidemiei de SARS-CoV-2Actele aditionale se vor incheia dupa finalizarea starii de urgenta.Ministerul Economiei are in vedere solicitarile beneficiarilor de prelungire a termenului de decont si va actiona in acest sens in perioada urmatoare.Aceste societati pot opta pentru certificat de tip TIP 1 (ALBASTRU)- destinat solicitantilor care cer acordarea pentru ca au intreruperea totala sau partiala a activitatii ca urmare a efectelor deciziilor emise de autoritatile publice competente, potrivit legii, in perioada starii de urgenta decretate.Declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal, prin care solicitantul isi asuma ca toate informatiile furnizate in vederea obtinerii certificatului sunt conforme cu realitatea si respecta legislatia in vigoare va fi semnata de catre reprezentantul legal.In situatia in care reprezentantul legal nu detine semnatura electronica, acesta poate semna olograf, urmand ca toate documentele ce urmeaza a fi incarcate in platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declaratia pe propria raspundere) sa fie semnate electronic de catre imputernicitul desemnat in acest sens - adica il poate imputernici sa semneze electronic documentele pe contabilul societatii, in declaratia pe propria raspundere existand un camp destinat imputernicirii.Nu este necesar.Certificatele de Situate de Urgenta vor fi solicitate si eliberate, exclusiv online, prin aplicatia ce va putea fi accesata din platforma http://prevenire.gov.ro Declaratia pe propria raspundere se va putea descarca din aplicatia dedicata, ce va fi operationalizata pe platforma http://prevenire.gov.ro Nu. In Declaratia pe propria raspundere aveti o optiune, pe care trebuie sa o bifati pentru a preciza ce fel de CSU doriti.Orice operator economic a carui activitate este afectata in contextul pandemiei SARS-CoV-2 si a inregistrat reducerea incasarilor sau veniturilor in luna martie 2020 cu un procent de minim 25% fata de media incasarilor sau veniturilor din perioada ianuarie - februarie 2020 sau este inchis poate solicita CSU pentru a fi ajutat in relatiile cu institutiile publice pentru obtinerea, in conditiile legii, de facilitati/ masuri de sprijin (cum ar fi plata utilitatilor, in relatiile comerciale etc.)Certificatele de Situatie de Urgenta se acorda operatorilor economici a caror activitate este afectata de pandemia SARS-CoV-2.Daca sunt afectate la incasari/venituri, pot solicita CSU tip 2 (galben).Daca sunt afectate ca umare a efectelor deciziilor autoritatilor - CSU de tip 1 (albastru).Da, toti operatorii economici a caror activitate este afectata de pandemia de SARS-CoV-2 pot solicita CSU, dupa cum urmeaza:) - eliberata in baza declaratiei pe propria raspundere ce va putea fi descarcata de pe platforma prevenire.gov.ro in momentul operationalizarii aplicatiei electronice, din care rezulta intreruperea totala sau partiala a activitatii, ca urmare a efectelor deciziilor emise de autoritatile publice competente, potrivit legii, in perioada starii de urgenta- eliberata in baza declaratiei pe propria raspundere ce va putea fi descarcata de pe platforma prevenire.gov.ro in momentul operationalizarii aplicatiei electronice din care rezulta inregistrarea unei diminuari a incasarilor/veniturilor in luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% fata de media incasarilor/veniturilor din perioada ianuarie-februarie 2020.