Companiile din Bucuresti s-au asigurat ca angajatii lor sunt protejati de excesul de clor din apa

Potrivit Office Barista, unul din principalii furnizori de solutii de apa, cafea si ceai pentru spatiile de birouri din Romania, companiile bucurestene s-au aratat si ele ingrijorate in legatura cu acest subiect, dorind sa-si protejeze angajatii de posibilele efecte ale prezentei in exces a clorului in apa.Desi numarul celor care au astfel de filtre in locuintele proprii este relativ mic, situatia sta cu totul diferit in spatiile de birouri si in institutii, unde utilizarea sistemelor moderne de filtrare a apei a devenit aproape o norma.Reprezentantii Office Barista au fost contactati de clientii care au dorit sa se informeze in legatura cu anuntul dat de Apa Nova, din dorinta de a-si proteja angajatii. Acestia au fost informati ca dispenserele Waterlogic, furnizate de Office Barista, au sisteme speciale de filtrare a apei, prin urmare angajatii nu au avut de suferit de pe urma incidentului mentionat."Saptamana trecuta am primit mai multe telefoane de la clientii ingrijorati de anuntul Apa Nova, cu privire la concentratia crescuta de clor din apa. I-am intrebat daca au simtit vreo diferenta de gust sau de miros fata de apa pe care o consumasera pana acum. Raspunsul a fost, bineinteles, ca nu.Asta pentru ca sistemele Waterlogic de filtrare a apei inlatura clorul din apa, rezultand un grad mare de purificare. Mai mult decat atat, in afara de filtrele cu carbune activ, dispenserele noastre sunt dotate si cu tehnologiile antimicrobiene BIOCOTE si UV Firewall® care nu ar lasa sa patrunda nici alte tipuri de contaminanti", a declarat Mihai Sugureanu, CEO Office Barista.Office Barista a preluat Waterpure Office Systems in 2018, devenind astfel unul dintre cei mai mari integratori de solutii de apa, cafea si ceai pentru spatiile de birouri din Bucuresti, Cluj, Timisoara si Iasi.Office Barista reuneste trei linii de business: solutii de servire a apei potabile pentru spatiile de birouri, prin parteneriatul cu Waterlogic - lider global in domeniu; solutii de vanzare si livrare a cafelei pentru spatiile de birouri, prin parteneriatul cu Franke - lider global pe segmentul de echipamente de pregatire a cafelei; solutii de vanzare si livrare a ceaiului pentru spatiile de birouri, prin parteneriatul cu englezii de la Teapigs.