Companiile romanesti, lovite din plin de pandemie: 37% si-au redus activitatea, iar 23% isi inchid operatiunile

Totodata, peste 280.000 de firme din tara se afla intr-o situatie cu risc mare de insolventa, potrivit unei analize facute de Termene.ro si remisa joiPotrivit sursei citate, 40% dintre companii si-au continuat activitatea.Riscul de insolventa este mediu pentru 27.000 de firme, scazut pentru 146.000 de societati comerciale si foarte redus pentru 223.000 de companii."Planurile de business, bugetele de venituri si cheltuieli si cash-flow-ul companiilor din Romania sunt intr-o continua schimbare de la o zi la alta si deciziile noastre, manageri si antreprenori, sunt foarte importante in contextul instituirii starii de urgenta in Romania cu privire la pandemia de Covid-19.Discut zilnic cu zeci de antreprenori si manageri, iar colegii mei iau feedback constant de la sute de companii. Este alarmant ca cel putin jumatate dintre firmele active au activitatea redusa sau suspendata din cauza blocajului economic generat de raspandirea COVID-19", a declarat Adrian Dragomir (Foto), co-fondator al Termene.ro.Dragomir sustine ca prioritatea economica in aceasta perioada trebuie sa fie "continuitatea activitatii de business a operatorilor economici, prin sustinerea antreprenorilor si pastrarea a unui cat mai mare de locuri de munca in conditiile in care peste un milion de angajati risca sa ramana fara job".Totodata, analiza releva ca activitatea companiilor nu este deloc buna, in conditiile in care numarul salariatilor aflati in concediu fara plata, in somaj tehnic si disponibilizati creste constant, iar multi fondatori nu stiu daca firmele lor vor supravietui."Totusi, exista si o pondere semnificativa a firmelor (50 la suta) care isi continua activitatea intr-un ritm normal si manifesta in cel mai rau caz o prudenta investitionala.Faptul ca, in contextul pandemiei COVID-19, ponderea firmelor cu risc de intrare in insolventa este in continua crestere readuce conceptul de comportament de plata. Astfel,", conform documentului.Termene.ro este o platforma care ofera informatii actualizate in timp real despre datele financiare si juridice ale firmelor din Romania.