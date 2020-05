Ziare.

Un comunicat al Camerei de Comert romano-germane anunta vineri ca un al treilea chestionar, referitor la efectele pandemiei COVID-19 asupra mediului de afaceri, realizat de AHK Romania in perioada 22 - 24 aprilie 2020, arata clar ca vocile din cadrul comunitatii de business romano-germane care solicita o relaxare a restrictiilor pentru economie s-au inmultit."Economia romaneasca este cu spatele la zid si are nevoie de aer, pentru a putea respira - are nevoie cel putin de o perspectiva clara, pentru a redobandi incredere si speranta si pentru a putea incepe pregatirile pentru repornirea activitatii. Atmosfera este apasatoare", spune Sebastian Metz, director general AHK Romania.Citeste mai multe despre Comunitatea de afaceri germana cere implementarea in Romania a sistemului de munca flexibila pe Curs de Guvernare Vezi si Camera de Comert Romano-Germana propune Kurzarbeit - angajatii sa lucreze mai putin sau chiar deloc