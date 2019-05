Covorase profesionale pentru un design interior estetic si util

Ziare.

Este important sa existe armonie intre toate elementele de decor (mobilier, covoare, tablouri, corpuri de iluminat si asa mai departe) si impreuna sa induca o stare de bine si echilibru.Toate aceste elemente trebuie sa fie in primul rand si utile, nu doar estetice. Printre cele mai importante elemente care imbina utilul cu placutul, se numara si covorasele profesionale pentru interior si exterior.Covorasele pentru intrari se plaseaza, intotdeauna, la usile de la locuinta care au directa iesire catre exterior, deoarece rolul lor este acela de a retine excesul de murdarie de pe talpa incaltamintei si sa o retina pe suprafata absorbanta din care sunt alcatuite.Covoarele de interior, fiind realizate din materiale de cea mai buna calitate, sunt puternic absorbante si rezistente la traficul pietonal extrem. De asemenea, sunt ideale si pentru intrari in centre comerciale si mall-uri, centre sportive, banci, institutii, scoli - nu doar pentru locuinte personale sau institutii particulare.Covorasele de exterior sunt special construite pentru a rezista la factorii de uzura externi, fiind realizate din materiale de cea mai inalta calitate. De asemenea, covorasele sunt si ele extrem de rezistente la trafic intens. Covorasele profesionale reprezinta o necesitate si ar trebui sa se regaseasca in orice tip de spatiu, personal sau profesional.Pentru spatiile hoteliere, pardoselile trebuie dotate cu covoare profesionale pentru hotel , special create pentru unitatile HORECA. Aceastea sunt esentiale mai ales in zonele cu trafic intens, precum intrarea si receptia, dar si in camere sau in zonele de relaxare.Iar pentru zona bucatariei, cele mai potrivite solutii antialunecare sunt covorasele profesionale pentru industria alimentara, fabricate special pentru astfel de situatii. Produsele sunt fabricate pentru marile bucatarii, restaurante, dar si pentru bucatariile personale, casnice.O alta categorie importana de covorase pentru interior este reprezentata de covorasele dezinfectante , care sunt indispensabile in spatiile industriale, cabinete medicale, clinici, spitale, scoli, gradinite sau in zone dedicate pentru industria alimentara, ca de exemplu la trecerea in zone frigorifice, pline cu alimente.Scopul acestor covorase este de a retine macteriile si microbii. Aceste tipuri de covoare, sunt tratate in asa fel incat sa poata asigura o igienizare profesionala a spatiilor unde sunt utilizate. Covorasele de tip Sticky Mat au o eficienta surprinzatoare de 99.9%.Ce este de retinut in legatura cu covorasele profesionale, este ca pe langa utilitatea lor in retinerea murdariei, aceste covorase pot fi foarte usor integrate chiar si in tehnicile de marketing pentru reclame.Cu ajutorul covoraselor personalizate, care pot fi branduite cu logo-ul companiei sau cu orice alt tip de mesaj, in functie de preferinte, se pot crea campanii de imagine, ideale pentru atragerea atentiei clientilor intr-o maniera subtila.Indiferent de tipul de spatiu in care sunt folosite, covorasele profesionale raspund tuturor necesitatilor de design, utilitate si calitate.