Covorase profesionale - solutia ideala pentru pastrarea curateniei

Spatiile curate sunt cel mai usor de intretinut prin alegerea celor mai eficiente produse de curatenie dar si a celor mai potrivite elemente de decor, astfel incat aceastea sa poata fi usor de curatat, iar efortul de intretinere sa fie mult mai mic. De aceea pentru suprafete, cele mai recomandate produse sunt covorasele profesionale.Indiferent de tipul de spatiu intretinut, primele elemente de care trebuie sa se tina cont, imediat dupa terminarea finisajelor, sunt covoarele profesionale , atat pentru interior, cat si pentru exterior.Curatarea si igiezarea spatiilor, in special in cazul mediului de lucru, sunt elemente foarte importante si trebuie mentinute la cele mai inalte standarde, astfel incat sa nu ne poata fi afectata sanatatea.Cu ajutorul acestor covorase, cea mai mare parte a murdariei de pe talpi va fi retinuta, ceea ce va rezulta in podele mult mai curate, deci mai usor de intretinut.Pentru cladirile de birouri, dar si pentru spatiile HORECA, pardoselile trebuie dotate cu covoare profesionale pentru hotel , special create cu un design modern, primitor dar si cu tehnologia necesara pentru a ingriji suprafetele. Aceastea sunt esentiale mai ales in zonele cu trafic intens, precum intrarea si receptia, dar si in camere sau in zonele de relaxare.Una dintre cele mai bune solutii pentru pastrarea podelelor cat mai curate in medii care necesita un plus de igiena, este reprezentata de covorasele dezinfectante , numai bune pentru a fi utilizate in cabinete medicale, clinici, spitale, scoli, gradinite sau in zone dedicate pentru industria alimentara, ca de exemplu la trecerea in zone frigorifice, pline cu alimente, scopul acestor covorase fiind de a retine macteriile si microbii.Aceste tipuri de covoare, sunt tratate in asa fel incat sa poata asigura o igienizare profesionala a spatiilor unde sunt utilizate. Covorasele de tip Sticky Mat au o eficienta surprinzatoare de 99.9%.Este extrem de important sa fie utilizate corespunzator pentru a da rezultate optime. In plus, acest tip de covorase dispune de un sistem de eliminare a prafului si a impuritatilor, certificat ISO.O alta categorie extrem de importanta este reprezentata de covorasele industriale, care portejeaza interioarele importante precum centrele de date, centrele de comunicare si spatiile pe care circula utilajele pentru transportul de materiale de mari dimensiuni.Cele mai variate produse profesionale din aceasta categorie sunt disponibile in magazinul Sanito.ro, covorasele profesionale fiind impartite pe mai multe domenii, in functie de domeniul de activitate in care este necesara utilizarea lor:- Mochete birou si horeca- Covorase personalizate cu logo- Covorase de interior- Covorase de exterior- Covorase profesionale din aluminiu- Covorase dezinfectante- Covorase piscine- Covorase pentru industria alimentara- Covorase industriale- Covorase anti oboseala- Sisteme de protectie pentru cabluriAlegerea solutiilor profesionale in mediul de lucru sunt cele mai indicate si apreciate optiuni si denota intotdeauna un grad ridicat de incredere pentru toti cei care aleg sa paseasca in interiorul acestor spatii.