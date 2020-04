Cum le raspunde Ministerul Muncii antreprenorilor care au reclamat ca somajul tehnic se da cu picatura

Ziare.

Oficialii institutiei au explicat, la cererea noastra, ca cele mai multe solicitari depuse de angajatori a fost solutionate in ordinea in care au fost primite.Au existat, insa, si exceptii: in unele judete, platile pentru companiile mari au putut fi facute abia dupa rectificarea bugetara din 15 aprilie. Iar ca sa continue activitatea, AJOFM-urile respective au preferat sa faca platile mai mici mai intai, iar pe cele mari dupa data de 15 aprilie.De asemenea, oficialii ministerului au precizat ca pana marti, 28 aprilie, au alocat banii pentru toate cererile aferente lunii martie.Reamintim ca sambata, 25 aprilie, Ziare.com a semnalat ca unii antreprenori au reclamat faptul ca nu au primit pana atunci banii de la stat pentru somajul tehnic al angajatilor, aferent lunii martie.Unii au fost mai norocosi si li s-au facut platile (chiar in termenul promis), insa altii au precizat ca nu primisera banii si ca agentia judeteana de care apartin le-a transmis ca s-au facut platile mai mici mai intai (mai multe detalii, aici ).Redam integral raspunsul remisde catre reprezentantii Ministerului Muncii pe aceasta speta:Sumele necesare pentru plata somajului tehnic au fost asigurate din bugetul asigurarilor de somaj. Astfel,. Cu toate acestea, in cazul unor mari angajatori, platile au putut fi realizate abia dupa rectificarea bugetara din 15 aprilie. Asadar,In ceea ce priveste Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, prin agentiile teritoriale subordonate, facem precizarea ca potrivit prevederilor OUG nr. 30/2020, cu modificarile si completarile ulterioare,Mentionam ca solicitarile transmise in conformitate cu legislatia in vigoare, au fost verificate si procesate in ordinea inregistrarii, iar plata s-a efectuat in functie de alocarea sumelor prevazute in OUG nr. 50/2020 privind rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 si in OUG nr. 51/2020 privind rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 322/17.04.2020, respectiv nr. 323/17.04.2020."