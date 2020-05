Cum pregatesti corect un colet?

Ziare.

com

Dar ce ne facem cu lucrurile pe care vrem sa le trimitem la o alta adresa, cu cadourile pe care vrem sa le trimitem prietenilor sau rudelor ori cu acele comenzi care asteapta sa fie onorate?Serviciile de curierat functioneaza in continuare si reprezinta o solutie excelenta pentru a livra la o destinatie aleasa orice avem nevoie. Sau... aproape orice.Dupa cum probabil stii deja, firmele care se ocupa cu livrari au termeni foarte clari de preluare a coletelor, iar o nerespectare a acestora i-ar putea determina pe livratori sa nu-ti onoreze comanda.Ne-am gandit ca ti-ar fi de folos cateva sfaturi despre cum se pregateste corect un colet, asa ca afla din randurile ce urmeaza ce ai de facut.Uneori, bunurile pe care te pregatesti sa le expediezi pot fi fragile, asa ca e de datoria ta sa te asiguri ca ele vor ajunge intacte la destinatie.Materialele antisoc sunt perfecte pentru a-ti proteja obiectele vulnerabile, care pot fi reprezentate de simple coli de hartie sau carton mototolite ori folie cu bule cu care le vei inveli.In acest fel, vei reduce riscul ca bunurile tale sa se sparga, sa se zgarie sau sa se loveasca de peretii cutiei in care vei face livrarea.Daca vrei sa trimiti un colet cu substante care ar putea curge sau ar putea emana un miros puternic, e bine sa invelesti produsele in materiale izolante, precum pungi care se sigileaza, bucati de nylon pe care sa il asiguri cu banda adeziva sau simpla folie de bucatarie.In functie de greutatea bunurilor pe care vrei sa le expediezi, alege cutia care sa fie perfecta pentru transportul acestora.De exemplu, daca vorbim de un colet usor, poti opta pentru o cutie din trei straturi carton cu perete subtire.Daca vrei sa transporti obiecte mai grele, e indicat sa folosesti o cutie cu cinci sau sapte straturi, in functie de greutatea totala a acestora.Nu doar cutia sau materialele de protectie de la interiorul acesteia conteaza atunci cand vrei sa expediezi ceva, ci si metoda de impachetare la care vei recurge.In functie de fragilitatea coletului, infasoara-l cu doua sau mai multe straturi de banda adeziva, eventual in forma de H, pentru ca marginile sau capacul cutiei sa nu se desfaca la transport.Daca bunurile tale au o greutate mai mare sau sunt foarte sensibile, mai poti apela la metoda eficienta de a le trimite in doua cutii, asezate una in cealalta.La fel de eficienta se va dovedi si compartimentarea corecta a obiectelor pe care vrei sa le trimiti printr-un serviciu de curierat.De exemplu, daca ai de expediat un set de pahare, ca dar de nunta, e necesar sa izolezi fiecare articol in parte de celelalte printr-o bucata de carton sau de poliester, pentru ca acesta sa nu se atinga si sa riste sa fie distrus la transport.Pentru ca pachetul tau sa ajunga in siguranta la destinatie, e foarte important sa scrii cu atentie toate informatiile pe care livratorul le va folosi pentru a transporta coletul la adresa dorita.Un numar de telefon al destinatarului, dar si un interval orar in care acesta ar fi disponibil sunt la fel de importante.Fiecare companie de curierat poate avea propriile reguli de ambalare a coletelor, pe care le gasesti explicate pe site-urile oficiale al acestora.Verifica acolo daca metoda ta de ambalare este cea agreata de cei la care vrei sa apelezi pentru transportul bunurilor, dar si conditiile de expediere in cazul banilor, a obiectelor de valoare sau a documentelor.In cazul acestora din urma, in majoritatea cazurilor va trebui sa folosesti un plic in format A4. Daca nu ai asa ceva acasa, poate ti-ar prinde bine sa stii ca poti comanda plicuri de pe biroticienii.ro Speram ca informatiile oferite mai sus iti vor fi de folos atunci cand ai de trimis un colet.Daca mai ai si alte intrebari referitoare la acest proces, nu ezita sa iei legatura cu firma de curierat la care vrei sa apelezi pentru transportul bunurilor tale!