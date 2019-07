Cum sa inregistrezi o marca la OSIM

Cine poate solicita inregistrarea unei marci la OSIM?

Documentele necesare inregistrarii unei marci la OSIM

Pasii de inregistrare a unei marci

Inregistrarea marcii in Romania se face la OSIM (Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci), iar partea cea mai buna este ca procedura nu dureaza atat de mult precum in alte tari.Cei care infiinteaza filiale in Singapore , de exemplu, si vor sa isi protejeze brandurile create in tarile de origine, trec printr-o procedura de lunga durata comparativ cu cea din tara noastra.Sa vedem, insa, cum se desfasoara inregistrarea unei marci la OSIM in tara noastra.Pasii care trebuie parcursi la inregistrarea unei marci in tara noastra sunt destul de simpli, insa necesita meticulozitate la pregatirea documentatiei cerute de OSIM.Este bine de stiut ca atat rezidentii cat si nerezidentii au dreptul de a inregistra marci la OSIM, cu mentiunea ca persoanele sau firmele straine trebuie sa desemneze un mandatar care sa tina legatura cu personalul OSIM in vederea inregistrarii marcii.De aici, procedura este aceeasi atat pentru persoanele cu resedinta in Romania si societatile romanesti, cat si pentru cele straine.Lista de documente necesare la inregistrarea unei marci la OSIM nu este foarte lunga. Cei care vor sa inregistreze diferite semne care sa reprezinte identitatea firmelor lor, trebuie sa completeze cererea eliberata de OSIM, sa pregateasca un document cu descrierea detaliata a marcii, cu produsul/produsele sau serviciul/serviciile pe care le va reprezenta si o reprezentare tehnica a marcii.In cazul nerezidentilor, mai este nevoie si de o procura pentru cel/cea care ii va reprezenta in relatia cu OSIM.Mai trebuie avuta in vedere si plata taxei de inregistrare a marcii. Suma difera in functie de tipul de marca si de clasa din care face parte.Odata documentele pregatite, acestea trebuie depuse la OSIM in vederea examinarii. In cazul admiterii cererii de inregistrare, OSIM va dispune publicarea cererii in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.Pentru eliberarea certificatului de inregistrare, solicitantul va trebui sa achite o alta taxa. In baza dovezii achitarii acestei taxe, OSIM va elibera certificatul.Inregistrarea unei marci la OSIM este mai putin solicitanta decat in alte tari, insa pentru acesta, cel care solicita inregistrarea trebuie sa se documenteze in detaliu si sa se asigure ca marca aleasa nu contravine legii si nu seamana cu alte marci. De acolo, pasii de inregistrare a marcii dorite decurg rapid si fara probleme.