Cum se aleg covoarele industriale?

Pentru asigurarea confortului si sigurantei lucratorilor care activeaza in diferite industrii, covorul industrial, fie ca vorbim de covorase de interior sau exterior, trebuie sa raspunda asteptarilor si sa corespunda mediului de munca in care sunt instalate.Pentru aceasta, trebuie sa stiti ca exista mai multe game de covoare industriale: poliester, metalic, cauciuc si igienic.Fiecare dintre ele raspunde unor nevoi specifice. Astfel de covoare sunt disponibile la magazinul online Sanito.ro, care ofera, pe langa covoare industriale si covorase HORECA sau covoare ce pot fi personalizate.In gama covoarelor profesionale, trebuie sa amintim si stergatoarele din aluminiu, ce pot fi asemanate cu gratarele pentru sters picioarele.Parte a familiei dalelor, acest produs este reprezentat de un ansamblu de benzi de gratare ce formeaza un panou patrat sau dreptunghiular.Aceasta pardoseala este folosita in mod traditional pentru a consolida siguranta si a limita riscurile in diferite industrii.Materialele utilizate pentru proiectarea gratarelor sau stergatoarelor sunt diverse.Stergatoarele pot fi realizate din otel, aluminiu, otel inoxidabil, poliester sau cauciuc.In functie de gratarul ales, veti avea posibilitatea de a adauga accesorii. Conectori, agrafe, cleme de imbinare, carlige, exista o multitudine de accesorii care va vor permite sa realizati ansambluri specifice.Presat sau forjat, stergatorul metalic este format din bare cu o distantare regulata. Antiderapant, acest model este utilizat pentru podele, pardoseli industriale, pentru trepte, garduri si balustrade, fatade si de asemenea, pentru structuri arhitecturale.Proiectat pentru intrari in cladiri, pasarele, linii de productie, trepte, covorul de cauciuc este un antiderapant excelent pentru mediile umede.Rezista la socuri si este un element anti-oboseala pentru persoanele care lucreaza in picioare in timpul zilei de lucru.Disponibile in mai multe culori, materialele din care sunt realizate covorasele din poliester sunt asezate intr-o matrita care le va defini ochiurile, inaltimea si grosimea.Aceste materiale ii ofera o rezistenta mecanica puternica si ii ofera multe avantaje. Pe langa faptul ca este usor de taiat, covorul din poliester are rezistenta mare la coroziune si la intemperii.Poate fi utilizat in interior, in aer liber si in toate tipurile de industrii, cum ar fi industriile alimentare, farmaceutice, petrochimice, textile, automobile si aeronautice.In ceea ce priveste acest model, covorasul igienic este utilizat mai ales in industria alimentara, unde solurile sunt adesea umede.Acesta asigura o igiena si o siguranta ideale. Avand atat proprietati anti-alunecare, cat si antibacteriene (in functie de model), covorasele vor preveni dezvoltarea bacteriilor si a ciupercilor.La fel ca si celelalte game de covoare industriale, cele prezentate respecta specificatii stricte si indeplinesc standardele de siguranta, indiferent de materialul lor.Cunoasterea standardelor va va permite sa alegeti modelul care sa raspunda nevoilor afacerii dvs. Acest lucru garanteaza calitatea, precizia, precum si siguranta.