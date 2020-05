Cum va arata o iesire in oras dupa 15 mai? Masurile propuse pentru restaurante, baruri si terase

Ziare.

com

"Avand in vedere apropierea datei de 15 mai, anuntata ca fiind data la care revenim la Stare de Alerta, ce ne va da posibilitatea reluarii activitatii, pentru operatorii din HORECA este important sa existe un plan cu reglementari si masuri fezabile, in vederea mentinerii sigurantei, atat pentru angajati, cat si pentru oaspeti", spune presedintele organizatiei patronale din Horeca - HORA, Daniel Mischie, pentru Profit.ro Printre masurile propuse de reprezentantii industriei se numara o distanta de 1,5-2 metri intre mese, maximum opt persoane la o masa si cel mult 200 de clienti primiti in acelasi timp.De asemenea, casele de marcat si punctele de servire vor fi dotate cu un ecran de protectie din plexiglass. In ceea ce-i priveste pe angajati, acestia vor fi obligati sa poarte masca si manusi, iar temperatura le va fi verificata la intrarea in tura.In plus, unitatile vor fi dotate cu gel dezinfectant, iar spatiile de lucru vor fi dezinfectate constant.Aceste masuri se afla deocamdata la stadiul de propunere, astfel ca vom vedea daca vor fi acceptate de autoritati.