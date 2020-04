De ce nu pot firmele sa ia inca imprumuturile fara dobanda promise de stat si cand se va rezolva problema?

Cine a creat platforma si cine e de vina pentru esecul lansarii?

Pentru multi antreprenori mici si mijlocii din Romania, functionarea platformei IMM Invest ar putea fi salvatoate, in vreme de pandemie.Motivul: prin intermediul ei, Fondul National de garantare a creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii (FNGCIMM) ii va alege pe cei eligibili pentru obtinerea unui imprumut cu dobanda zero, garantat de stat.Iar intr-o perioada de criza, cum e cea de acum, imprumuturile respective pot fi folosite inclusiv pentru plata salariilor sau a chiriilor. Cu alte cuvinte, cu cat obtine mai repede creditul, cu atat are o societate sanse mai mari sa evite o intarziere la plata salariilor catre angajati sau o evacuare dintr-un sediu.In mod normal - despre carev-a relatat pe larg saptamana trecuta - intregul program trebuia sa debuteze vineri, pe 17 aprilie, la ora 10.00 In dimineata respectiva, Ministrul Finantelor, Florin Citu a facut chiar declaratii de presa , anuntand ca acei 15 miliarde de lei alocati pentru imprumuturi catre intreprinderile mici si mijlocii vor produce, in economie, nu mai putin de 75 de miliarde de lei.Totul suna bine! Numai ca antreprenorii au remarcat ca, de fapt, nu se puteau inscrie pe platforma IMM Invest, care s-a si blocat la ora lansarii oficiale.La scurt timp, atat ministrul de Finante, cat si FNGCIMM au anuntat ca platforma IMM Invest a fost tinta unui atac cibernetic. Cu alte cuvinte, hackeri sau alte persoane rau intentionate ar fi sabotat lansarea programului! De ce sa fi facut cineva una ca asta inca n-am reusit sa intelegem.Iata cum a explicat FNGCIMM incidentul, intr-un comunicat de presa:"Portalul a inceput sa fie accesat inca de la ora 5.30 (vineri pe 17 aprilie - n.red.), a inregistrat o crestere graduala a numarului de utilizatori in jurul orei 8.30 (2.785 utilizatori) si (...) ora locala 10.00, ora deschiderii oficiale a aplicatiei, a avut loc o crestere brusca a numarului de solicitari, care a atins un numar de 397.000 de accesari/minut, provenite din 132.000 de conexiuni.Acest volum de trafic a blocat comunicarea dintre portal si beneficiari. Mai mult decat atat, printr-o stranie 'coincidenta', ambele site-uri, www.fngcimm.ro si www.imminvest.ro, s-au blocat in acelasi moment".Una peste alta, niciun antreprenor nu s-a mai putut inscrie vineri pe platforma. Asa ca nici FNGCIMM n-a mai inceput selectia celor eligibili pentru obtinerea unui imprumut garantat de stat cu dobanda zero.In aceste conditii, intrebarea este: cand se va relua programul si cand vor afla antreprenorii daca pot spera sa se imprumute in conditiile mai avantajoase, asigurate de stat?Ei bine, adevarul este ca, momentan, probabil ca nimeni nu stie. Cert este ca nimeni nu si-a asumat o data pentru relansarea platformei.Surse din mediul privat au precizat pentruca platforma ar fi urmat sa devina operationala chiar din cursul zilei de marti, 21 aprilie. Dar pana la ora publicarii acestui text, platfoma nu si-a reluat activitatea.In consecinta,a intrebat FNGCIMM cand urmeaza sa redeschida platforma electronica aflata acum in administrarea Serviciului pentru Telecomunicatii Speciale (STS).FNGCIMM a transmis, la solicitarea, ca "echipa Autoritatii de Digitalizare a Romaniei, impreuna cu personalul Directiei IT a FNGCIMM au lucrat intens in aceste zile pentru a audita platforma si pentru a asigura stabilitatea acesteia, in conditiile unei sarcini ridicate, asa cum se anticipeaza.Aplicatia este supusa ultimelor teste, iar domnul Florin Catu, ministrul Finantelor, va anunta public data si ora la care aplicatia www.imminvest.ro va fi deschisa pentru potentialii beneficiari ai programului IMM Invest Romania".Pana la momentul publicarii acestui material, Florin Citu n-a anuntat inca nimic. In plus, in ciuda insistentelor, ministrul de Finante nu a putut fi contactat telefonic pentru a oferi detalii cu privire la acest subiect.Nici STS nu ne-a spus, in cursul diminetii de marti, cand ar urma sa revina online platforma IMM Invest.a solicitat informatiile in scris de la STS si vom reveni cu detalii, daca institutia ne va raspunde.La solicitarea Ziare.com, FNGCIMM a comunicat ca platforma a fost creata "a fost realizata in parteneriat cu S&T Romania. Dezvoltarea si implementarea nu au implicat costuri din partea FNGCIMM".In plus, potrivit FNGCIMM:"S&T Romania SRL a pus la dispozitia FNGCIMM, cu titlu de utilizare gratuita, pe toata durata starii de urgenta instituita, asa cum a fost prelungita (...) si pe o perioada suplimentara de 1 luna dupa incetarea starii de urgenta, a unei solutii de tip Portal (www. https://www.imminvest.ro) care asigura interactiunea si schimbul de informatii/documente intre companiile mici si mijlocii din Romania, FNGCIMM si Bancile inrolate, banci care ofera credite acestora.Pe toata durata starii de urgenta instituita, asa cum a fost prelungita (...) si pe o perioada suplimentara de 1 luna dupa incetarea starii de urgenta, toate resursele necesare utilizarii acestei aplicatii sunt asigurate de catre S&T Romania, inclusiv servicii de mentenanta si suport gratuite".Potrivit portalului listafirme.ro, S&T Romania este detinuta de doua companii austriece: S&T AG si Computer Betting Company GMBH.In context, am mai vrut sa aflam si daca cei implicati in crearea programului de sprijin pentru antreprenori si a platfomei IMM Invest au depus plangere la DIICOT sau la Politia Romana impotriva presupusilor hackeri care ar fi atacat aplicatia in dimineata zilei de 17 aprilie.Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Patronatelor Intreprinderilor Mici si Mijlocii din Romania (CNPRMM) - care a participat la definirea programului de sprijin - spune ca nu intreprinderile trebuie sa poarte lupte in justitie."Nu e treaba CNIPMMR sa faca actiuni in justitie, noi doar am sprijinit pro bono lansarea programului, nu suntem implicati in derularea acestuia. Deci e rolul FNGCIMM sa faca demersurile legale care se impun in aceasta situatie a blocajului site-ului", a precizat Florin Jianu pentruFNGCIMM, in schimb, sustine ca inca mai strange date, in baza carora sa depuna o plangere."In acest moment suntem in asteptarea finalizarii rapoartelor tehnice, realizate de catre institutiille abilitate ale statului, precum si a raportului Directiei IT a FNGCIMM care realizeaza propriul audit de platforma. Probele si concluziile rezultate in urma acestor rapoarte vor sta la baza unui demers de sesizare a organelor competente", a transmis FNGCIMM, la solicitareaCu alte cuvinte, la acest moment nu stim clar nici cine e de vina pentru esecul lansarii programului si nici cand urmeaza sa se dea, intr-adevar, startul acestuia.