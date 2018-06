De ce sa achizitionezi un fotoliu de masaj pentru angajati?

Functii pe care le poti intalni la fotoliile de masaj

Tipuri de masaj

masaj pentru solduri

masaj prin rulare pentru spate

masaj pentru sezut

masaj pentru gambe

masaj pentru talpi si calcaie

masaj pentru intreg corpul

masaj pentru brate si picioare

De altfel, daca angajatii au o pozitie incorecta pe scaun, in timp, se observa efectele negative ale acesteia. De aceea, trebuie sa acorzi o atentie deosebita angajatilor pentru ca, astfel, ei se pot confrunta cu probleme la nivelul mainilor, picioarelor sau spatelui.Pentru a evita astfel de probleme, cea mai indicata solutie este sa achizitionezi un fotoliu de masaj Inada Dreamwave De ce sa achizitionezi un astfel de fotoliu? Ei bine, citeste mai departe si afla secretele acestui tip de fotoliu.Un fotoliu de masaj detine tehnologii si functii complexe de masaj si este esential in orice companie. Ajuta la ameliorarea sau indepartarea anumitor stari, cum ar fi: stres, anxietate, insomnii, dureri musculare, dureri de spate, umeri, brate sau picioare.In afara de aceste afectiuni, un fotoliu de masaj poate fi un remediu pentru: discopatie, spondiloza, scolioza, cifoza, lumbago, lombosciatica sau hernie de disc.In plus, acesta ofera momente de relaxare in orice timp al zilei. Fie ca vorbim de pauza de masa, inainte sau dupa sedinta sau de cateva minute luate pentru aceasta procedura, ajuta indiferent de situatie.Pe langa toate acestea, amenajeaza un loc special pentru acest fotoliu pentru a conferi un maxim de confort. Pentru un plus, poti veni cu o muzica de relaxare.Un asemenea fotoliu reprezinta o investitie pe o perioada nedeterminata de timp si este accesibil pentru orice buget.De retinut, avand in vedere ca, un fotoliu de masaj are diverse functii, si pretul va fi stabilit in functie de numarul acestora.Ce este cel mai important? Angajatii vor fi mai relaxati, vor livra task-urile la timp si vor fi mai concentrati.Aceasta functie este ideala la un fotoliu de masaj deoarece masajul se face total si nu partial la nivelul bratelor.Asemenea fotolii sunt dotate cu presiune de aer care maseaza zona superiora a bratului si varfurile degetelor. Aceasta tehnica insemna o strangere de la incheietura pana la varful degetelor.Aceasta functie ofera un plus de relaxare corpului. Functiile de balansare imita foarte bine masajul unui profesionist.Pentru masare, fotoliile detin anumite perne de aer care ajuta la masarea umerilor.In plus, ceafa este ridicata din ambele parti cu ajutorul pernelor de aer.Aceasta functie presupune intinderea completa a corpului. Prin aceasta functie se relaxeaza toti muschii, nu doar o parte.