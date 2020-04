De vineri, firmele vor putea cere credite cu dobanda zero, garantate de stat. Cine are prioritate, cati bani poate lua si in ce conditii

sau

Momentan, imprumuturi garantate. Granturi, poate mai incolo

Cati bani vor putea imprumuta IMM-urile

Foto: FNGCIMM

Sursa foto: FNGCIMM

Cine va avea prioritate la bani si cine nu are acces la ei

Foto: FNGCIMM

Cine stabileste care firme primesc imprumuturile cu dobanda zero. Criteriile de evaluare

Asa arata interfata aplicatiei

Ziare.

com

Inca de sambata, 11 aprilie, Comisia Europeana anunta ca accepta ca Guvernul Orban sa le dea intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) din Romania ajutoare de stat in valoare de 16 miliarde de lei (circa 3,3 miliarde de euro).Guvernul nu va putea acorda, insa, aceste ajutoare oricum, ci doar in niste conditii deja stabilite de Comisia Europeana (CE) printr-un cadru legislativ temporar, creat anume pentru perioada pandemiei.Pe scurt, insa, Guvernul va putea ajuta direct IMM-urile din tara noastra in doua modalitati:- dandu-le bani (sub forma unor granturi in cuantum de cel mult 800.000 de euro per companie)- prin garantarea unor credite cu dobanda zero. Aceasta masura inseamna ca, in cazul in care IMM-ul se imprumuta, dar nu mai poate returna banii, statul ii va plati bancii circa 90% din imprumutul nereturnat. Scopul garantarii creditelor este sa convinga bancile sa imprumute in continuare IMM-urile, chiar daca acestea sunt intr-o situatie financiara delicata.In acest context, in ultimele zile, mii de antreprenori care - din cauza restrictiilor impuse pe durata starii de urgenta - abia daca mai reusesc sa supravietuiasca, s-au intrebat: cand va incepe statul sa ii ajute, concret, nu doar cu povesti despre strategii si masuri de sprijin?La urma urmei, pentru un antreprenor aflat la anaghie, un credit garantat de stat cu dobanda zero ar putea face diferenta dintre faliment si mentinerea pe piata. Banii ar putea fi folositi pentru cheltuieli curente, cum ar fi: plata salariilor, a chiriilor sau acoperirea costului materiilor prime de care o microintreprindere are nevoie ca sa produca (mai ales daca in ultimele saptamani a incasat mult mai putin decat au preconizat).Ei bine, un prim program de sprijin al IMM-urile gandit de Guvern debuteaza vineri dimineata, pe 17 aprilie, la ora 10:00. Ce se va intampla atunci? Nu stim inca toate detalii, din cauza ca autoritatile nu le-au facut publice.Iata, totusi, ce stim, pana la acest moment.Un program de sprijin pentru IMM-uri, intitulat IMM Invest, se va desfasura prin intermediul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM) SA. Acest fond este detinut de statul roman.Intrebarea este: ce pot primi, in perioada urmatoare, IMM-urile din tara noastra? Va fi vorba despre granturi sau despre imprumuturi garantate de stat cu dobanda zero?Presedintele Consiliului National al Patronatelor Intreprinderilor Mici si Mijlocii din Romania (CNPIMMR), Florin Jianu, a precizat pentruca prin programul care se lanseaza vineri nu e vizata acordarea de granturi, ci doar de imprumuturi cu dobanda zero.In context, util ar fi sa stim cate dintre banci s-au inteles cu Guvernul pentru a acorda imprumuturi garantate de stat, cu dobanda zero si care sunt acestea."Toate marile banci au trimis subscriptii, iar pana la aceasta ora bugetul este suprasubscris pana la 120%", a precizat pentruFlorin Jianu.Cu alte cuvinte, din intelegerea noastra, bancile romanesti s-au oferit sa dea credite garantate de stat pentru IMM-uri in valoare de circa 18 miliarde de lei. Doar ca momentan statul are doar 15 miliarde de lei pentru garantii. Cum se va solutiona situatia ramane sa aflam.Pana la acest moment, nu a fost facuta publica lista bancilor care sunt dispuse sa ofere aceste credite. Tot ceea ce stim este ca, in mod curent, Fondul de garantare lucreaza cu 26 de banci, iar 16 au comunicat ca vor sa acorde credite garantate de stat pentru IMM-uri.Care sunt aceste 16 banci vom afla oficial abia vineri dimineata.Potrivit Fondului de garantare, firmele vor putea lua imprumuturi garantate de stat in 2 scopuri: ca sa aiba capital de lucru sau ca sa investeasca.CNPIMMR arata ca statul va garanta un procent major din imprumutul luat de o microintreprindere, in functie de mai multe criterii, astfel:- 90% din valoarea liniilor de credit pentru finantarea capitalului de lucru acordate microintreprinderilor (0-9 salariati) in valoare de pana la 500.000 de lei, intreprinderilor mici (10-49 salariati) in valoare de pana la 1.000.000 de lei si intreprinderilor mijlocii (50 -249 salariati) in valoare de pana la 5.000.000 de lei.- 80% din valoarea creditelor pentru investitii in valoare de pana la 10 milioane de lei sau a liniilor de credite in valoare de pana la 10 milioane de lei; se poate garanta si pentru ambele produse luate cumulat (credit si linie de credit) dar numai cata vreme valoarea totala a celor doua produse accesate nu depaseste 10 milioane.Pentru aceste credite, costurile de garantare, dobanzile, comisioanele de risc vor fi acoperite integral de stat, potrivit CNPIMMR.La acest moment, in Romania exista intre 400.000 si 500.000 de IMM-uri. Iar vicepresedintele CNPIMMR, Stelica Fudulea, a precizat pentruca activitatea acestora s-a redus cu 40%, la nivel national, din pricina pandemiei.Pe termen scurt, antreprenorii si-au luat masuri de siguranta ca sa reziste. Dar e putin probabil ca, fara sprijin, acesti intreprinzatori sa se poate descurca pe termen lung. Iar, odata de economia va reporni, e posibil ca societatile lor sa ajunga in insolventa sau chiar in faliment.Pericolul este real pentru buna parte dintre antreprentorii din sectorul IMM. Cu toate astea, Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii se asteapta ca in programul de creditare pe care il lanseaza in dimineata zilei de vineri sa se inscrie doar 40.000 de IMM-uri.In context, nu putem sa nu ne intrebam: de ce doar circa 10% din societati sunt luate in calcul pentru acest sprijin? Celelalte nu vor primi nimic? E posibil sa primesca, dar mai tarziu, in cazul in care UE ne va lasa sa folosim parte din banii europeni la care aveam dreptul in perioada 2014-2020 pentru a sprijini IMM-urile.Acum, insa, cum se vor alege cele 10% dintre IMM-uri care sa primeasca imprumuturi cu dobanda zero, garantate de stat? Pana la acest moment, nimeni n-a dat raspunsuri clare si exhaustive la aceste intrebari.Statul a anuntat momentan doar ca aceste imprumuturi nu se vor acorda pe criteriul "primul venit, primul servit", dar n-a comunicat cum se va face departajarea intre IMM-urile care vor cere imprumuturi cu dobanda zero.Or, Guvernul Orban ar trebui sa stie deja care sunt companiile care aduc, in cea mai mare masura, plus valoare in economia nationala. Si pe acelea ar trebui sa le sustina, inainte de toate, pentru a grabi repornirea economiei.L-am intrebat pe presedintele CNPIMMR, Florin Jianu, daca unele dintre IMM-uri vor avea prioritate la obtinerea de granturi (care s-ar putea acorda pe viitor) sau la accesarea de imprumuturi cu dobanda zero, garantate de stat, care incepe vineri.Nici Florin Jianu nu ne-a spus ca vor avea prioritate la obtinerea sprijinului de la stat IMM-uri din anumite domenii de activitate, cum ar fi agricultura, industria sau din alte ramuri ale economiei. In schimb, ne-a transmis ca raspunsurile se gasesc in Programul de masuri prioritare penru relansarea economiei pe care l-a intocmit recent CNPIMMR.Iar in acest program se mentioneaza ca, inainte de toate, Guvernul ar trebui sa faca o harta a resurselor de aprovizionare strategica pe care le are (in mod normal, Guvernul trebuia sa detina deja aceasta harta, in opinia noastra - n.red.).In baza hartii respective, potrivit CNPIMMR,etc.Iar firmele care asigura aceasta aprovizionare ar trebui sprijinite prioritar, atat prin masuri cum ar fi granturile si creditele cu dobanda zero, cat si prin politici publice.Printre aceste politici s-ar numara: impunerea obligatiei comerciantilor de a avea minim 30% dintre marfurile de la raft produse romanesti (acolo unde acestea exista). Sau introducerea obligativitatii de a cumpara - in cadrul procedurilor de achizitie publica - minim 50% dintre produse de la IMM-uri locale.De asemenea, CNPIMMR transmite ca trebuie sustinute IMM-urile din IT.Pentru mai multe detalii, puteti citi integral documentul intocmit de specialistii CNPIMMR:La polul opus, exista si companii pentru care statul roman a anuntat deja ca nu si-a propus sa le sprijine cu garantii, in perioada imediat urmatoare.Mai exact, potrivit Fondului de garantare pentru IMM-uri, nu sunt eligibile pentru a obtine credite garantate de stat , in timpul pandemiei, firmele care desfasoara "activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, activitati de investigare si protectie, activitati de protectie si garda, activitati de servicii privind sistemele de securizare, activitati de investigatii".Potrivit Fondului de garantare pentru IMM-uri si CNPIMMR, antreprenorii vor putea depune cereri pentru imprumuturi garantate de stat cu dobanda zero dupa lansarea aplicatiei destinate preluarii aplicatiilor.Ce urmeaza? Iata pasii, potrivit Fondului de garantare:- aplicatia in care antreprenorul a solicitat imprumutul va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuarii inregistrarii;- FNGCIMM va analiza documentatia in 24 de ore si - daca va considera ca solicitarea e indreptatita - va emite un acord de principiu privind eligibilitatea in cadrul programului si un numar de inregistrare, dupa verificarea informatiilor furnizate de potentialul beneficiar;- tot FNGCIMM trimite online bancii la care firma vrea sa se imprumute documentele, precum si acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant.- banca analizeaza cererea de finantare si hotaraste daca acorda imprumutulIn cazul in care banca vrea sa imprumute IMM-ul, cere FNGCIMM garantare pentru creditul respectiv si, abia dupa ce primeste confirmarea garantarii imprumutului, ii va da antreprenorului banii.- FNGCIMM analizeaza solicitarea bancii si raspunde in termen de 3 zile.Inseamna acest lucru ca daca un antreprenor depune cerere de imprumut la finele acestei saptamani va avea si banii intr-o saptamana? Ramane sa vedem.FNGCIMM a mai comunicat si ca nu va stabili dupa bunul plac daca un IMM este sau nu eligibil pentru a se imprumuta. Dimpotriva, o va face im baza unor criterii. Cu alte cuvinte, pot primi imprumut cu dobanda zero doar acele firme care:- nu se afla in dificultate si nici in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finantelor Publice si/sau institutia de credit partenera;- nu figureaza cu credite restante, inclusiv pentru finantarile tip leasing, in ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019- nu se afla in interdictie de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 si nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin in ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie.- prezinta institutiei de credit garantii colaterale care, in cazul creditelor de investitii impreuna cu garantia de stat si ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate din credit, acopera in proportie de cel putin 100% valoarea finantarii.Pentru creditele pentru finantarea capitalului de lucru pot fi incluse in structura de garantii aferente creditului ipoteca legala mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la institutia de credit, impreuna cu garantia de stat;- impotriva lor nu s-a deschis procedura insolventei.Potrivit informatiilor furnizate de CNPIMMR pentruacesta investitie a statului in garantarea creditelor cu dobanda zero pentru IMM ar urma sa produca 75 de miliarde de lei in economie si sa contribuie la mentinerea a 580.000 de locuri de munca.