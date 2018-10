Obiectul de activitate al companiei

Actul Constitutiv si inregistrarea la Registrul Comertului

In acest articol va prezentam etapele infiintarii unei firme in Bucuresti si principalele costuri pe care este nevoie sa le aveti in vedere atunci cand porniti afacerea proprie. Primii pasi pentru infiintarea unei firme in Bucuresti constau in alegerea unui nume original si a domeniului de activitate pentru viitoarea companie.Atunci cand alegeti domeniul de activitate, veti face acest lucru conform codului CAEN. Va fi necesar sa alegeti un obiect principal de activitate, acela in care firma se va specializa si va oferi principalele servicii, insa este recomandat sa selectati cat mai multe activitati comerciale secundare, deoarece astfel veti fi pregatiti pentru a realiza cat mai multe tipuri de activitati conexe, fie ca vor face parte imediat din oferta de servicii sau vor fi introduse pe masura ce compania se dezvolta.Va recomandam sa faceti acest lucru inca de la inceput deoarece orice adaugare ulterioara a unui obiect de activitate secundar va necesita mai multi pasi si costuri suplimentare.Alegerea tipului de societate si a numelui sunt alti doi pasi preliminari importanti. Atunci cand rezervati denumirea companiei este necesar sa va prezentati cu trei variante deoarece este posibil ca numele sa fie deja in uz.Puteti verifica online disponibilitatea unui nume, pe site-ul pus la dispozitie de Oficiul National al Registrului Comertului.Dupa alegerea tipului de companie, a domeniului de activitate si a numelui, antreprenorii se pot ocupa de realizarea Actului Constitutiv, de depunerea capitalului social intr-un cont bancar precum si de stabilirea sediului social al firmei.Realizarea Actului Constitutiv este un pas important pentru infiintarea unei firme deoarece acesta va fi documentul care va justifica formarea companiei. Puteti solicita ajutorul unei echipe de specialisti pentru a finaliza documentatia necesara pentru depunerea la Registrul Comertului.Cateva dintre taxele ce se aplica in cazul infiintarii unei firme sunt urmatoarele: taxa specimen semnatura Administrator (eliberat de un Notar Public, aprox. 50 lei), taxele pentru infiintarea companiei la Registrul Comertului (de la 300 lei, in functie de numarul de asociati), capitalul social al companiei (de la 200 lei), precum si alte taxe notariale in cazul in care acest lucru este necesar.