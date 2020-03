Firmele mici se organizeaza pe Facebook pentru a se salva. Initiativa care le pune fortele in comun a inceput la Oradea

Ziare.

com

In timp ce companiile au deja cereri si propuneri pentru ca statul sa le sprijine, unele dintre ele au luat initiativa si individual si au creat un grup de Facebook in care IMM-urile pot vinde si cumpara unele de la altele, pot face aliante pentru a-si maximiza sansele de supravietuire si pot gasi idei pentru a se adapta noii situatii.Grupul se numestesi e initiativa antreprenoarei din Oradea Alina Georgiu, care are afaceri in IT (unde e CEO-ul unei companii cu 20 de angajati), in domeniul produselor pentru sanatate si in cel al coaching-ului. In doar cateva ore de la creare, in el se inscrisesera deja aproape 500 de antreprenori."Criza coronavirus inseamna si o criza economica. Firmele mici sunt cele mai expuse pentru ca nu au nici forta celor mari, nici resursele lor financiare. M-am gandit sa creez acest grup pentru a ajuta atat afacerile mele cat si pe ale altora. Cu ce e diferit de a-ti face reclama pe Internet?, poti anunta despre bunurile si serviciile pe care le oferi si poti vedea ce ofera alte companii. E atat interes propriu cat si solidaritate., se pot face aliante si asocieri intre companii. Poate nu aveai nevoie de ele inainte, cand economia crestea accelerat, acum e mai bine sa pui resursele in comun., poti gasi aici idei care sa te ajute sa supravietuiesti acestei perioade",Antreprenoarea spune ca deja a primit 2 comenzi pentru firma ei de IT datorita acestui grup, la cateva ore dupa lansare. De asemenea, a primit si intrebari de la oameni care credeau ca e nevoie sa plateasca pentru a-si pune anunturile acolo."Tot ce se intampla in grup e absolut gratuit, e doar o alta cale de a ajunge la oameni, dar si de a combina interesul direct cu solidaritatea. Ne ajutam unii pe altii", spune Georgiu."Am fost placut surprinsa sa vad cat de receptivi au fost oamenii la aceasta idee, de a ne salva afacerile impreuna. M-as bucura sa vad si alte initiative asemanatoare care sa ajute IMM-urile, chiar e nevoie in perioada asta", a adaugat antreprenoarea din Oradea.