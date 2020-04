Firmele nu pot cere amanarea platii la utilitati sau chirie. Nu e gata certificatul de situatie de urgenta, de care au nevoie

Cand se vor elibera certificatele de situatie de urgenta

Totodata, IMM-urile isi pot esalona ratele la credite, insa dupa publicarea normelor de aplicare pentru OUG care prevede acest lucru, sau pot invoca forta majora in relatia cu autoritatile si cu companiile mari.Pentru a beneficia de aceste ajutoare, este nevoie insa de un certificat de situatie de urgenta, eliberat de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.A fost creat si un site special, prevenire.gov.ro , unde se vor face solicitarile pentru eliberarea documentului. Doar ca, pana in acest moment, platforma nu este gata, astfel ca antrepremorii nu pot depune cererile pentru obtinerea certificatelor de situatie de urgenta."CSU - In curand aici veti putea solicita eliberarea Certificatelor de Situatie de Urgenta!", este mesajul de pe site-ul prevenire.gov.ro.Ministrul Economiei, Virgil Popescu, spune ca documentele vor fi eliberate curand. Potrivit acestuia, platforma este gata, dar trebuie adaptata noilor modificari legislative facute de Guvern prin ordonanta de urgenta, iar pentru asta mai este nevoie de cateva zile."Certificatele de Situatie de Urgenta vor fi eliberate in curand. Platforma este gata, dar trebuie adaptata noilor modificari legislative facute de Guvern prin OUG, iar pentru asta mai este nevoie de cateva zile", a scris ministrul pe Facebook Virgil Popescu precizeaza ca a fost modificat ordinul initial, astfel incat sa beneficieze de aceste certificate si companiile a caror activitate a fost intrerupta total sau partial, ca efect al starii de urgenta si le-au scazut veniturile in luna martie cu 25% fata de media lunilor ianuarie si februarie."Am modificat ordinul initial ca sa beneficieze de Certificate de Situatie de Urgenta si companiile a caror activitate a fost intrerupta total sau partial ca efect al starii de urgenta si le-au scazut veniturile in luna martie cu 25% fata de media lunilor ianuarie si februarie (in plus fata de ceea ce exista respectiv: incasari mai mici in martie cu 25% fata de media lunilor ianuarie si februarie)", subliniaza ministrul.Ministerul Economiei precizeaza ca vor exista doua tipuri de certificate de situatii de urgenta:- eliberat in baza declaratiei pe propria raspundere ce va putea fi descarcata de pe platforma prevenire.gov.ro in momentul operationalizarii aplicatiei electronice, din care rezulta intreruperea totala sau partiala a activitatii, ca urmare a deciziilor emise de autoritatile publice competente, potrivit legii, in perioada starii de urgenta decretate prin Ordonantele militare 1, 2 si 3.- eliberat in baza declaratiei pe propria raspundere ce va putea fi descarcata de pe platforma prevenire.gov.ro in momentul operationalizarii aplicatiei electronice din care rezulta inregistrarea unei diminuari a incasarilor/veniturilor in luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% fata de media incasarilor/veniturilor din perioada ianuarie-februarie 2020.Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgenta.Solicitarea de obtinere a certificatului de urgenta poate fi facuta de:orice operator economic care intra sub incidenta starii de urgenta, conform Ordonantelor militare 1, 2 si 3 din 2020, intrerupandu-si total sau partial activitatea ca urmare a acestor masuri, pentru certificatul de tip 1 (albastru)sauoperatorii economici care, in urma instituirii starii de urgenta, au inregistrat reducerea incasarilor sau veniturilor in luna martie 2020 cu un procent de minim 25% fata de media incasarilor sau veniturilor din perioada ianuarie - februarie 2020, pentru certificatul de tip 2 (galben).