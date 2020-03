Firmele nu trebuie sa mai depuna declaratia privind beneficiarul real. Obligatia a fost temporar suspendata

Firmele sunt obligate sa depuna, anual, o declaratie privind beneficiarul real

Aceasta obligatie a fost suspendata, astfel ca termenul de depunere a fost prelungit cu 3 luni de la data incetarii starii de urgenta."Pe durata starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei se suspenda depunerea declaratiei privind beneficiarul real.Termenul de depunere a declaratiei privind beneficiarul real, prevazut de art. 56 alin. (4) si 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative", anunta Oficiul National al Registrului Comertului.Aceeasi masura se aplica si asociatiilor si fundatiilor, care ar fi trebuit sa comunice datele de identificare ale beneficiarului real catre Ministerul Justitiei.Legea nr. 129 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului a intrat in vigoare anul trecut si prevede ca toate firmele private din Romania, precum si asociatiile si fundatiile, trebuie sa depuna, anual, o declaratie privind beneficiarul real al firmei.Firmele depun declaratia la Oficiul National al Registrului Comertului, iar asociatiile si fundatiile la Ministerul Justitiei.Declaratia se depune astfel:Printre celelalte inscrisuri solicitate de lege, la inmatriculare, se va depune si declaratia privind beneficiarul real, data de catre reprezentantul legal, in forma prevazuta de Legea nr. 129/2019.Declaratia anuala se depune la oficiul registrului comertului in care este inmatriculata persoana juridica in termen de 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale.In termen de 15 zile de la data la care a intervenit o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real.Legea prevede ca nedepunerea de catre reprezentantul legal a declaratiei privind datele de identificare ale beneficiarului real, anual sau ori de cate ori intervine o modificare,Totodata, daca in termen de 30 de zile de la data aplicarii sanctiunii contraventionale reprezentantul persoanei juridice nu a depus declaratia privind datele de identificare ale beneficiarului real, la cererea Oficiului National al Registrului Comertului, tribunalul sau, dupa caz,