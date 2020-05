Firmele pot cere Certificate de Situatie de Urgenta si in luna mai, daca au avut pierderi in aprilie

Ziare.

Guvernul a adoptat, joi, modificarea si completarea reglementarilor privind eliberarea Certificatelor de Situatie de Urgenta, prin includerea lunii aprilie ca baza de raportare pentru diminuarea veniturilor sau incasarilor operatorilor economici."Revenim asupra metodologiei de eliberare a Certificatelor de Situatie de Urgenta, largind aria de aplicabilitate pentru a veni in spriijnul operatorilor a caror activitate a fost afectata de criza generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2. In tot acest timp, de la lansarea platformei csu.prevenire.gov.ro , am pastrat un dialog deschis cu acestia si le-am ascultat propunerile, pe care, iata, astazi le includem in legislatie.Ne dorim ca un numar cat mai mare de operatori economici aflati in dificultate sa intre in posesia unui astfel de certificat, care sa le permita reintrarea in circuitul economic si continuarea activitatii, fiecare dintre ei reprezentand un pion in relansarea economiei romanesti", a spus ministrul Economiei, Virgil Popescu.Actul normativ modifica art. 3 al OUG 33/2020 privind unele masuri fiscale si modificarea unor acte normative si art. 6, lit. a) din OUG 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cu modificarile si completarile ulterioare, introducand luna aprilie in descrierea conditiilor de solicitare a Certificatului de Situatie de Urgenta.In acelasi timp, a fost prelungita cu 12 luni de la data emiterii valabilitatea documentelor emise pe perioada situatiei de urgenta."Totodata, am mai prelungit, cu 12 luni de la data emiterii, valabilitatea documentelor emise pe perioada situatiei de urgenta in baza articolului 10 al Ordonantei Militare nr. 4, de catre Centrul de Cercetari Stiintifice Medico-Militare, Centrul de Cercetare Stiintifica pentru Aparare CBRN1 si Ecologie, Agentia de Cercetare pentru Tehnica si Tehnologii Militare si Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino", la solicitarea operatorilor economici, pentru avizarea/autorizarea materialelor, componentelor, echipamentelor si dispozitivelor medicale necesare pentru prevenirea si combaterea raspandirii, precum si pentru tratamentul infectiei cu virusul SARS-CoV-2, respectiv a biocidelor", a declarat ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.