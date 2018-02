Firmele risca amenzi de pana la 20.000 de lei, din cauza unui document aproape necunoscut

Ce este analiza de risc la securitate fizica

Pentru cine e obligatoriu si cine mai are timp sa se conformeze

Cine face analiza de risc la securitate fizica

Cum se realizeaza analiza si cat costa

Cazul medicului amendat dupa ce i-a fost spart cabinetul

La prima vedere suna ciudat ca pagubitul sa fie amendat. Totusi, motivul amenzii primite este ca firma stomatologului nu avea analiza de risc la securitate fizica, document obligatoriu pentru firmele infiintate dupa iunie 2012. Cele infiintate inainte mai au termen de realizare pana in iulie 2018 si apoi pot primi si ele amenda.Aceasta analiza este un document obligatoriu pentru toate societatile comerciale care detin bunuri sau valori cu orice titlu si care trebuie sa asigure protectia acestora, lucru cerut in baza Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.Sunt obligate sa aiba aceasta analiza societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social; ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale; regiile autonome; companiile si societatile nationale; institutele nationale de cercetare-dezvoltare si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, indiferent de natura capitalului social.Acestea sunt obligate sa adopte masuri de securitate pe baza analizei de risc la securitate fizica, a explicat pentruevaluatorul Mihai Sorin Costache ( Evaluarea riscului ).Problema este ca poti infiinta firma fara sa faci aceasta analiza si tocmai de aceea foarte multe companii nu au facut-o si acum risca sa fie amendate."Nu te intreaba la Registrul Comertului daca ai analiza de risc. Asta tine de niste documente de infiintare a firmei. Trebuie sa ai masuri de securitate pentru locatia in care se afla angajatii si bunurile sau valorile materiale. Ca patron/administrator, trebuie sa te gandesti la lucrul asta", a spus Costache.Si Vasile Arion, specialst in Securitatea si Sanatatea in Munca si inspector Protectie Civila ( Elnet Security ), a explicat pentruca Registrul Comertului nu are legatura cu analiza de risc la securitate fizica la infiintarea unei firme, pentru ca aceasta tine de asigurarea conditiilor de PSI. Asa ca cel care isi face o firma trebuie sa discute despre acest lucru cu o persoana avizata in domeniu.Aceasta analiza trebuie sa o faca obligatoriu toate firmele infiintate dupa iunie 2012, iar cele infiintate inainte mai au termen de gratie pana in iulie 2018.Apoi, acestea din urma ar urma sa primeasca si ele amenzi intre 10.000 de lei si 20.000 de lei, aplicate de catre Politie.Termenul pentru intrarea in vigoare a incheierii analizei de risc a fost prorogat in mai multe randuri. Initial, legea sanctionatoare trebuia sa intre in vigoare la 1 ianuarie 2016, dar s-a amanat pentru 1 iulie 2017 si apoi termenul a fost prorogat din nou pana la 1 iulie 2018.Analiza este realizata de un evaluator autorizat de Inspectoratul General al Politiei Romane.Motivul invocat de Guvern pentru care a tot amanat intrarea in vigoare a acestei prevederi a fost ca sunt prea putini evaluatori in tara. Anul trecut erau 1.568, iar la data de 9 februarie 2018, conform Inspectoratului General al Politiei Romane, erau 1.852. Asta in conditiile in care in Romania sunt peste un milion de firme.Unii dintre evaluatori nu sunt de acord cu motivul invocat de catre Guvern pentru prorogarea termenului."Daca ar fi fost asa cum spune Guvernul - ca suntem prea putini experti -, ar fi trebuit pana acum sa fim bombardati de oferte. Eu daca am una sau doua evaluari pe luna e bine. Evaluatori sunt. Societatile trebuie sa le faca", a punctat Mihai Sorin Costache.Analiza de risc se face de catre un evaluator venit la sediul firmei tinand cont de cateva elemente. Se identifica nivelul de risc, se stabilesc parametrii interni si externi care pot genera riscuri la securitatea fizica a unitatii, in functie de locatia in care se afla, zona de amplasament sau in functie de sector, de exemplu in Bucuresti.Apoi se ia in calcul cat de mare este suprafata in care societatea isi desfasoara activitatea. Apoi se face o analiza a riscurilor si pasul urmator este evaluarea acestora, iar la sfarsit tratarea lor.Practic, evaluatorul face o lista de recomandari pe care administratorul societatii trebuie sa le indeplineasca. Daca nu le respecta si vine Politia in control, va fi amendat. De asemenea, amenda va primi si daca va respecta doar o parte dintre recomandari.Pretul unei astfel de evaluari difera si in functie de obiectivul de activitate al societatii, numarul de angajati sau masurile de securitate existente.Iata cateva exemple de preturi pentru o astfel de analiza, cu precizarea ca tarifele difera in functie de toate elementele mentionate mai sus:Evaluare de risc casa de amanet - de la 400 leiEvaluare de risc sala de jocuri/pariuri - de la 400 leiEvaluare de risc bijuterie - de la 400 leiEvaluare de risc benzinarie - de la 500 leiEvaluare de risc magazin mic - de la 400 leiEvaluare de risc magazin mare - de la 600 leiEvaluare de risc magazin arme si munitii - de la 500 leiEvaluare de risc birouri - de la 400 leiEvaluare de risc fabrica - de la 800 lei.Recent, un medic stomatolog din Bucuresti a fost amendat de politisti dupa ce a raportat un jaf la cabinetul sau stomatologic.Motivul amenzii de 10.000 de lei a fost faptul ca firma medicului nu avea analiza de risc la securitate fizica.Medicul Ruxandra Zogorean a declarat pentruca a infiintat firma in noiembrie 2012, adica se incadreaza in situatia companiilor care trebuie sa faca analiza in mod obligatoriu.Dentisul a explicat ca a contestat amenda pe motiv ca la plecarea din cabinet politistii i-au lasat un proces verbal in care scria ca are termen 30 de zile pentru a solutiona problema, dar dupa o saptamana a primit amenda.