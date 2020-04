In doua ore si jumatate de la deschiderea IMM Invest Romania s-au primit peste 7.400 cereri

Ziare.

De asemenea, peste 6.200 de utilizatori erau inregistrati in diferite etape de inscriere in aplicatie, a anuntat Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN), care precizeaza ca operatorii fondului au inceput deja sa prelucreze primele solicitari, din cele peste 7.400 inregistrate dupa doar doua ore si jumatate de la deschiderea aplicatiei.Portalul www.imminvest.ro a fost deschis marti pentru aplicantii IMM la ora 9.00."Inca din primele minute de la deschiderea aplicatiei, un numar impresionant de IMM-uri au accesat programul, astfel la ora 9.30 peste 6.200 de utilizatori erau inregistrati in diferite etape de inscriere in aplicatie, iar peste 2.600 de aplicanti finalizasera cu succes inscrierea", a anuntat Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) intr-un comunicat.Portalul IMM Invest a fost repornit marti, dupa ce, la lansarea initiala, in 17 aprilie, s-a blocat, la acel moment ministrul Finantelor Florin Citu invocand posibilitatea unui atac informatic."Operatorii FNGCIMM au inceput deja sa prelucreze primele solicitari, din cele peste 7.400 inregistrate dupa doar doua ore si jumatate de la deschiderea aplicatiei", mai informeaza fondul.Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii precizeza totodata ca exista posibilitatea sa apara intarzieri in inscrierea utilizatorilor."Aplicatia functioneaza in parametri optimi, insa dorim sa le semnalam solicitantilor ca exista posibilitatea ca, in unele cazuri, sa apara o intarziere a raspunsurilor in completarea campurilor aplicatiei, cum ar fi confirmarea crearii user-ului si a parolei, sau a transmiterii mesajului de confirmare a inscrierii.Din cauza unor configurari tehnice aferente domeniilor Yahoo si Freemail.hu, mesajele transmise de aplicatia IMM Invest catre adresele de e-mail din aceste domenii pot ajunge cu intarziere, dar ii asiguram pe toti cei care se gasesc in aceasta situatie ca aceste aspecte de ordin tehnic nu vor afecta inscrierea in program. De asemenea, semnalam posibilitatea ca anumite mesaje sa ajunga in Spam sau Junk si ii rugam pe utilizatori sa verifice raspunsul primit si in aceste foldere. Precizam ca aplicatia functioneaza corespunzator si ca este important sa se acorde un timp rezonabil de raspuns. Nu este necesara retransmisia mail-ului in mod repetat", mai arata fondul.Reprezentantii Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii mai spun ca este foarte important sa se completeze corect campurile aplicatiei, in vederea emiterii de catre FNGCIMM a acordului de principiu si ii roaga pe solicitanti sa acorde o atentie sporita in momentul completarii cererilor de inregistrare si a declaratiilor pe proprie raspundere.Potentialii beneficiari pot consulta si Ghidul de completare a cererii online, publicat pe site-ul FNGCIMM si pe pagina de Facebook a Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, inainte sa demareze procedura de inscriere.Pentru intrebari sau semnalarea eventualelor dificultati intampinate in procesul de inscriere in aplicatie, utilizatorii pot trimite un email la adresa imminvest@fngcimm.ro.Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o institute financiara nebancara, cu capital de risc, infiintata in scopul facilitarii accesului IMM-urilor la finantari, prin acordarea de garantii pentru instrumentele de finantare contractate de la banci comerciale sau din alte surse.FNGCIMM SA - IFN colaboreaza cu 27 institutii financiare in baza unor conventii de lucru.Fondul are trei sucursale, doua reprezentante si trei filiale.Amintim ca site-ul IMM Invest a fost lansat in pe 17 aprilie. Insa, in aceeasi zi, a fost blocat astfel ca programul nu a putut fi accesat. Florin Citu spunea atunci ca este vorba despre un atac, dar nu s-a spus concret cine l-a atacat