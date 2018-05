Incoerenta Guvernului retrogradeaza Romania in grupul tarilor complicate pentru afaceri. Antreprenorii si cetatenii au de suferit!

Claudiu Vrinceanu este economist, iar in prezent dezvolta mai multe proiecte de consultanta si de antreprenoriat. El a fost secretar de stat in Ministerul Economiei in perioada decembrie 2015-ianuarie 2017, cand a fost implicat, printre altele, in realizarea Strategiei "Romania Competitiva". Acum isi propune sa creasca ecosistemul antreprenorial din Romania mai ales pe zona educare si de internationalizare a capitalului autohton.

Un studiu care face inconjurul presei internationale plaseaza Romania, in primul an de guvernare PSD-ALDE, in grupul celor mai complicate tari din lume pentru business, din perspectiva legislatiei fiscale, alaturi de tari ca Venezuela, recunoscuta de altfel ca fiind cea mai riscanta destinatie pentru investitii din pietele emergente.Astfel, potrivit topului realizat de TMF Group , firma specializata in consultanta pentru investitori, tara noastra se claseaza, la nivel mondial, pe locul 17 in clasamentul tarilor complicate pentru afaceri, dintr-un total de 94 de state analizate, desi anul anterior era pe pozitia 54.Pozitia mai buna de anul trecut se datoreaza predicibilitatii fiscale din anul 2016, iar deteriorarea mediului in care antreprenorii si investitorii isi desfasoara activitatea se explica mai ales prin efectele "revolutiei fiscale" instaurate de Guvernul PSD-ALDE.Spre comparatie, Bulgaria, competitia noastra in materie de investitii, se pozitioneaza pe locul 65, fiind statul cu cea mai simpla fiscalitate din Europa Centrala si de Est.Revolutia fiscala lansata de Guvern genereaza efecte negative in randul investitorilor romani si straini. Studiul TMF Group confirma o tendinta larg raspandita in mediul de afaceri, cel care creeaza locuri de munca noi pentru cetateni: perceptia mediului de business asupra evolutiei fiscalitatii din Romania s-a deteriorat, iar trendul este de accentuare a perceptiei negative: mai mult de jumatate dintre investitori apreciaza evolutia sistemului fiscal ca fiind in degradare, spre deosebire de un sfert dintre acestia, anii anteriori.Degradarea perceptiei mediului de afaceri este explicata, in primul rand, de maniera in care se poarta asa-zisul dialog despre politicile fiscale in ultimul an si abia apoi de modificarile legislative si fiscale care au debusolat mediul de afaceri.Asta se traduce prin plasarea Romaniei in grupul celor mai complicate tari din lume pentru business, iar pentru cetateni inseamna mai putine oportunitati, mai putine locuri de munca.Mai mult, la nivel de perceptie, care de cele mai multe ori se transforma in inactiune,Lucru confirmat de altfel si de dinamica investitiilor straine directe, care sunt in scadere cu 3,17%, in primele luni din acest an.Un alt exemplu este cel prin care, firmele SRL-D, asa cum am avertizat inca din luna noiembrie a anului 2017.Practic, transferul contributiei la angajat face inutila infiintarea acestui tip de firme, iar cei care le-au infiintat trebuie sa plateasca acum salarii mai mari angajatilor.In opinia mea, asigurarea stabilitatii si a predictibilitatii fiscale este un principiu esential pentru dezvoltarea economica a tarii. Sa nu uitam ca un mediu de afaceri privat sanatos si predictibil, cu antreprenori incurajati sa dezvolte afaceri si sa creeze unele noi inseamna locuri de munca stabile, inseamna locuri noi de munca, deci bani care se intorc in consum sustenabil, bazat pe productivitate.