Intrebari si raspunsuri din contabilitate, la care trebuie sa le stii raspunsul daca esti antreprenor

Cu siguranta, aceste intrebari sunt pe buzele tuturor antreprenorilor aflati la inceput, motiv pentru care cei de la regnskabspiloten.dk incearca sa raspunda la cele mai uzuale.In principiu, SRL-urile au nevoie de un contabil dedicat sau de apelarea la serviciile unei firme de contabilitate. In cazul PFA-ului lucrurile stau putin diferit, o persoana fizica putand sa isi faca singura contabilitatea.Totusi, cei care au un PFA si investesc pe eToro sau fac tot felul de actiuni financiare complexe, este bine sa angajeze un contabil.Contabilul este responsabil de toata administrarea financiara a firmei, motiv pentru care trebuie sa aiba studii economice superioare. In cazul in care contabilul este extern, ci nu angajat al companiei, acesta trebuie sa fie membru CECCAR.Contabilul ales trebuie sa comunice foarte usor, sa aiba o orientare buna catre automatizarea activitatii si sa aiba cat mai multe cunostinte in domeniu. Legislatia contabila este destul de stufoasa si de dificila, asadar, nu este tocmai simplu sa fie gasit un contabil bun.Pretul difera foarte mult in functie de volumul de munca al contabilului si de tarifele pe care acesta le practica. In general, pentru un SRL mic sau un PFA preturile incep de la 250 de lei si pot sa creasca simtitor.O astfel de investitie merita toate eforturile, insa. Un contabil bun poate ajuta la economii substantiale pe toata perioada de activitate a firmei.De regula, contabilii au propriile programe pe care le folosesc. Totusi, angajarea unui contabil poate sa implice si achizitia unui program. Acesta este gratuit in anumite situatii si are costuri in altele ( Regnskabspiloten.dk - Regnskabsprogram ).De regula, este gratuit la inceput, atunci cand volumul de documente este foarte mic. Pe masura ce numarul documentelor creste, costurile pot ajunge sa fie foarte mari.Cea mai importanta lege este cea de baza. Aceasta este legea contabilitatii si are toate detaliile legate de conduita contabililor si de modul in care trebuie sa se ocupe de actele contabile.Pe langa legea contabilitatii trebuie sa se tina cont si de prevederile codului fiscal, precum si de codul muncii.Exista o multime de alte informatii utile pe care orice antreprenor trebuie sa le stie. Ceea ce este cert insa, este ca orice firma, indiferent ca este SRL sau alta forma juridica, are nevoie de servicii contabile cat mai bune pentru a putea functiona corect si pentru a avea succes pe termen lung.