Jumatate dintre solicitantii Certificatelor de Situatii de Urgenta aveau stabilitate financiara in 2019 - analiza Termene.ro

Datele, disponibile pe platforma BizZillla, prin care Termene.ro ofera prospectare, analize si studii de piata, indica asadar un trend ingrijorator: una din doua societati afectate puternic este din categoria celor considerate drept parteneri siguri cu comportamente de plata corecte si situatie financiara solida., declaraJumatate din certificatele pentru Situatii de Urgenta au fost solicitate de companii care activeaza in doar cinci domenii economice, restul de jumatate activand in alte cateva zeci de domenii economice, este una dintre tendintele observate de analistii Termene.ro.Cel mai afectat domeniu este ce al restaurantelor si barurilor unde peste 1.300 de companii au solicitat eliberarea unui Certificat de Situatii de Urgenta (1 din 5 solicitanti de CSU provenind astfel din acest domeniu), urmat de comertul cu produse non-alimentare cu peste 1.060 de astfel de certificate.Alte domenii puternic afectate sunt cel hotelier - 447, Saloanele de cosmetica si coafura - 383 si domeniul stomatologic - 341 de CSU.In prima faza, cele 5 domenii amintite anterior par a fi cele mai afectate, dar efectele se vor propaga incet catre furnizorii acestor domenii., este de parere Adrian Dragomir.O treime din certificatele pentru situatii de urgenta au fost solicitate de firmele care activeaza in regiunea Bucuresti-Ilfov, iar doua treimi dintre acestea de firmele din restul tarii.Desi pozitia de lider a zonei Bucuresti-Ilfov este normala in acest caz, numarul de firme din regiune fiind net superior restului tarii, ponderea este una spectaculoasa - 1 din 3 posesori de astfel de certificate provin de aici pe cand doar 1 din 5 firme care activeaza in Romania are sediul aici.Vorbim de o regiune unde activeaza 20% din firmele din Romania, dar care gazduieste doar 10% din totalul populatiei.Spiritul antreprenorial aici este mult mai dezvoltat decat in alte regiuni, dar acest lucru vine cu costul unei concurente foarte puternice si a unei pozitii vulnerabile in contextul unor factori cu impact macro-economic atat de puternic.La nivel judetean, cele mai multe certificate au fost solicitate de firmele din Cluj - 389, Constanta - 388 si Iasi - 372 pe cand la polul opus se regasesc judetele din zona de sud a Romaniei - Teleorman -19, Giurgiu - 29 sau Ialomita - 31 respectiv cele din estul Transilvaniei Covasna -29 si Harghita - 32.Obtinerea Certificatelor de situatii de urgenta va permite beneficiarilor, amanarea la plata pentru serviciile de utilitati, electricitate, gaza naturale, apa, servicii telefonice si de internet, chirie pentru imobilul cu destinatie de sediu social si de sedii secundare in cat si in relatiile cu partenerii comerciali.Firmele care au obtinut pana la acest moment Certificate privind Situatii de Urgenta cumuleaza la nivel national datorii in valoare de peste, sume care reprezinta creante pentru partenerii de afaceri si a caror plata, conform legislatiei poate fi amanata.Un lucru benefic pentru cei dintai, dar care poate crea probleme respectivilor parteneri, in contextul in care la terminarea starii de urgenta (si implicit a efectelor CSU) exista mari rezerve ca respectivele firme vor avea capacitatea de a onora imediat, respectivele plati.estimat a fi obtinut de companiile care au solicitat CSU pana in acest moment este de aproximativ 4,7 miliarde de lei.In contextul in care majoritatea beneficiarilor CSU sunt platitori de impozit pe profit, aceste firme datoreaza bugetului de stat peste 0,5 miliarde de lei, sume a caror plata va putea fi amanata.De asemenea, reducerea sau inchiderea activitatii din acest moment creeaza toate premisele unui profit net inferior aferent anului 2020 si implicit unor impozite platite (pentru cei care vor putea depasi aceasta situatie) net inferioare.pe care se estimeaza ca ar fi generat-o posesorii de CSU depaseste la finalul anului 2019 suma de 50 de miliarde de lei.Respectivele sume reprezinta bani incasati in general de la clientii finali (majoritatea afacerilor pentru care s-a solicitat CSU) si au ca efect in bugetul de stat, TVA-ul care reprezinta aproximativ 7,5 miliarde de lei. Reducerea activitatii va avea ca efect reducerea TVA-ului colectat la bugetul de stat, generat de activitatea comerciala si platit de consumatorul final., concluzioneaza Adrian Dragomir.Termene.ro este o companie infiintata in anul 2014 din dorinta de a permite companiilor identificarea oportunitatilor de afaceri si evaluarea corecta a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platforma intuitiva si foarte usor de utilizat.Peste 50.000 de companii au acces zilnic la platforma completa care ofera informatii actualizate in timp real despre datele financiare si juridice ale firmelor din Romania. RedBill este instrumentul Termene.ro care poate sprijini firmele in evaluarea acestui risc si de a actiona in consecinta.