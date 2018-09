Ministerul Finantelor: Au fost depuse 32 de cereri pentru ajutor de stat. Suma ceruta este dubla fata de cea alocata

Ziare.

Daca vor fi realizate toate cele 32 de proiecte, se vor crea 5.242 de locuri de munca, iar valoarea totala a investitiilor va fi de 3,8 miliarde de lei, se mentioneaza intr-un comunicat de presa al MFP emis duminica. In plus, 18 dintre proiectele analizate au capital romanesc, iar 14 au capital strain.Solicitarile au fost facute in baza schemei de ajutor de stat instituite prin Hotararea de Guvern nr. 807/2014, care sustine investitiile de mare anvergura, favorizeaza extinderea activitatilor economice in regiunile defavorizate si stimuleaza investitiile in tehnologii avansate care conduc la crearea de locuri de munca, potrivit MFP."Recent, am inceput procesul de imbunatatire a cadrului legal privind schema de ajutor de stat instituita prin H.G. nr. 807/2014 si ne propunem ca, in viitorul apropiat, sa venim cu noi modificari care faciliteze accesul la finantare al unui numar cat mai mare de investitori.Speram ca, in curand, efectele sa se regaseasca in economia reala, iar 2019 sa fie un an al investitiilor care sa creeze cat mai multe locuri de munca. Asa cum am spus in mai multe randuri, imi doresc ca romanii din strainatate sa aiba motive reale pentru a se intoarce acasa", precizeaza Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor publice.Potrivit procedurii stabilite prin Ghidul solicitantului, expertii din cadrul MFP verifica documentele depuse, iar, daca exista neconcordante, vor fi cerute clarificari legate de informatiile din documentele prezentate. Companiile au la dispozitie 15 zile lucratoare pentru a raspunde.In cazul in care, in urma evaluarii cererilor de acord pentru finantare se emit scrisori de respingere si raman disponibile credite de angajament si bugetare, vor intra in analiza solicitarile ramase in asteptare. Cererile se analizeaza in ordinea inregistrarii acestora la registratura generala a MFP.