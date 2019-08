NemoExpress Golf Cup - Sport si eleganta la Cluj

Ziare.

Terenul de joc a aratat extraordinar pentru aceasta perioada a anului, greenurile au avut un aspect exceptional, iar caldura n-a reprezentat un mare inconvenient pentru combatanti. La debutul competitiei, acestia au primit din partea organizatorilor cate un Golfer Kit Bag: (prosop, mingi, perie, pitch-mark repairer).Cei 40 de jucatori s-au intrecut in cele 3 categorii speciale: All Men (0-18 Stroke Play Net) - Locurile: I, II, III; All Men (18.1-36 Stableford Net) - Locurile: I, II, III si Ladies All (0-36 Stableford Net) - Locurile: I; II, III.Mai mult decat atat, organizatorii au pus la bataie si trei premii speciale: clasicele Longest Drive si Nearest to the Pin, noutatea majora fiind premiul special Nearest To The Line - o raritate a ultimilor ani in golful romanesc.Nearest To The Line reprezinta o proba de mare precizie. Practic se traseaza o linie pe fairway - in acest caz a fost aplicata o franghie de la aproximativ 150 m de tee-box pana pe la 230 de m - pe traseul cu numarul trei.Regulamentul este foarte simplu: nu conteaza distanta ci cat de aproape reusesc jucatorii sa trimita mingea spre linie.Adina Murarescu a fost castigatoarea acestei probe, reusind sa lase mingea la 1,19 m de linia trasata. Longest Drive (Hole 2) a revenit lui Florin Vinersar (275 m), iar Nearest to the Pin a fost revendicat de Paul Szasz (1,60 m).La All Men (0-18 Stroke Play Net) s-a impus Calin Stoia, urmat de Ioan Scridon si de Viorel Coman. Castigatorii celei de-a doua etape (18.1 - 36 Stableford Net) au fost Andrei Muresan (locul 1), Giulian Grosan (locul 2) si Stelian Aldea (locul 3).Competitia feminina Ladies All a fost castigata de Cristina Petrovici, in timp ce urmatoarele doua pozitii au revenit Danei Matei si Mihaelei Pal.Claudiu Mascasan (organizator, seful agentiei NemoExpress Cluj): "A fost o prima editie pe care noi o consideram o reusita in primul rand datorita feed-back-ului primit de la majoritatea participantilor. Ne bucura faptul ca am reusit ceea ce ne-am propus si ne motiveaza in plus pentru viitor. Dorim sa facem din acest concurs un brand important, o borna reprezentativa pentru golf, dar, in acelasi timp si pentru NemoExpress."NemoExpress Golf Cup - editia 1 - a atins toate superlativele, bucurandu-se de o organizare excelenta, cu toate ingredientele necesare unei desfasurari impecabile, asa cum rar se intalneste in Romania.Organizatorii de la NemoExpress impreuna cu partenerii Bronto, Roxer, Tepaso, Gitana Winery, Adami, Spumanti, Glenmorangie, Sanbenedetto, Warsteiner Brewery au asigurat la aceasta prima editie premii in valoare totala de peste 4000 de euro, bugetul total al competitiei depasind 12.000 de euro.La final, toti participantii la eveniment s-au relaxat la Pool Party, in decorul mirific de la SunGarden Golf Club.