NNDKP lanseaza Centrul de Informare Legal & Tax - COVID-19

Ziare.

com

Aceasta este o sectiune dedicata pe website-ul NNDKP unde puteti accesa informatii utile si considerente juridice cu privire la implicatiile coronavirusului in Romania asupra diverselor arii de activitate.Avocatii si consultantii urmaresc indeaproape noutatile cu privire la COVID-19 pentru a va furniza informatii actualizate si pentru a va ajuta sa gestionati si minimizati riscurile cu care v-ati putea confrunta in aceasta perioada.In cazul in care aveti nevoie de asistenta, puteti contacta membrii echipei NNDKP atat prin e-mail cat si telefonic. Vor include constant actualizari cu privire la impactul COVID-19 pe masura ce noi informatii vor fi disponibile.Sunt astfel pregatiti sa va asiste prin furnizarea de consultanta si sfaturi practice pentru a va ajuta sa depasiti orice provocari pe care le-ati putea intampina in aceasta perioada.Sectiunea dedicata pe website-ul NNDKP este disponibila la acest link:Impreuna puteti identifica cele mai potrivite solutii de a merge inainte!(anca.toma@nndkp.ro) (+40721 211 122)sau(cristian.prevenda@nndkp.ro) (+40745 068 557)