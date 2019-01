Pasii care trebuie respectati pentru deschiderea unei firme

1. Rezervarea denumirii firmei

2. Stabilirea obiectului de activitate

3. Stabilirea sediului social

4. Actul Constitutiv

Obiectul principal de activitate;

Obiecte secundare de activitate;

Denumirea firmei;

Numele pe care il poarta asociatii si aportul la capitalul social al fiecaruia;

Numele administratorului, durata mandatului si limitele de delegare.

5. Depunerea capitalului social la banca

6. Specimenul de semnatura

7. Depunerea actelor si inregistrarea la Registrul Comertului

8. Ridicare acte

9. Etape ulterioare

Legislatia romana prevede o serie de obligatii si de reguli birocratice care trebuie respectate in vederea deschiderii propriei afaceri.Cei mai multi dintre cei care se afla in aceasta situatie prefera sa apeleze la ajutorul de specialitate venit din partea unei firme de consiliere juridica.Aceasta, pe langa faptul ca vine cu diverse sfaturi de natura legala, ii scutesc pe acestia si de foarte mult timp pierdut pe la anumite institutii deoarece o echipa de profesionisti va prelua unele dintre activitatile necesare acestui demers.Acesta procedura debuteaza cu verificarea si rezervarea numelui care va fi purtat de catre firma, lucru ce se realizeaza inainte de intocmirea actelor constitutive la Oficiul Registrului Comertului.Rezervarea firmei are valabilitate pentru o perioada de maximum 3 luni de la data inregistrarii cererii.Specialistii de la sfaturilegale.ro recomanda sa aveti pregatite mai multe variante pentru denumirea firmei, cel putin doua, intrucat rezervarile au loc la nivel national si este posibil ca denumirea sa fie deja alocata unei alte societati.La inceput, este posibil sa doriti a va indrepta catre o anumita activitate, insa se recomanda introducerea in actul constitutiv a tuturor codurilor CAEN care nu au statut special, urmand sa se activeze strict cele necesare pentru activitatea respectiva.Asadar, totalitatea costurilor pentru modificarea sau activarea ulterioara a altor obiecte de activitate sunt semnificativ mai mici si implicit termenul nu mai este atat de mare.Daca optati pentru un numar limitat de coduri CAEN, iar in cele din urma luati decizia de a schimba obiectul de activitate, va fi necesara reluarea formalitatilor, iar costurile si timpul de solutionare va creste.Pentru stabilirea sediului social va fi necesara incheierea unui contract de comodat sau de inchiriere incheiat intre proprietarul spatiului si firma. Proprietarul poate sa faca parte din asociati, administrator sau terte persoane.Daca spatiul ce urmeaza a fi utilizat drept sediu nu este de tip comercial, ci de natura rezidentiala, va fi nevoie de semnaturile vecinilor cu care exista pereti comuni pentru a consimti la folosirea imobilului drept sediu social.In scopul construirii unei societati cu raspundere limitata in vederea efectuarii de acte de comert se va incheia un act constitutiv. Acesta va trebui sa contina in mod obligatoriu urmatoarele aspecte:In calitate de asociati sau administratori va trebui sa declarati pe propria raspundere ca nu prezentati antecedente penale si ca indepliniti conditiile legale pentru detinerea acestor calitati.Capitalul social se va depune la banca intr-un cont numit "capital social" pentru care sunt puse la dispozitie formulare tipizate.Angajatii bancii sunt cei care cunosc si stiu cum sa va indrume cu privire la acest aspect. Tot banca este si cea care va furniza documentele necesare pasilor ulteriori.Persoana care va fi numita in cele din urma administrator la firma va trebui sa se deplaseze personal la un Notar Public pentru a da Specimenul de semnatura, care va fi depus la dosarul pentru infiintarea firmei.Odata cu completarea dosarului urmeaza depunerea sa la Registrul Comertului de la tribunalul in raza caruia se afla sediul societatii, in vederea efectuarii inmatricularii societatii.Registrul Comertului elibereaza urmatoarele acte care au scopul de a atesta infiintarea firmei pe care urmeaza sa o deschideti:- Certificatul de inregistrare al firmei la Registrul de Comert- Hotararea tribunalului de pe langa Oficiul National al Registrului Comertului de infiintare a societatii- Certificatul de constatareDeclaratia de inregistrare fiscala va trebui depusa la Administratia Financiara competenta pe durata unui termen de 30 zile de la data infiintarii societatii alaturi de copiile documentelor de infiintare eliberate de Registrul Comertului.Firma de consiliere juridica Sfaturi Legale va sta la dispozitie cu sfaturi si indrumari eficiente de natura profesionala cu privire la deschiderea unei societati.Colaborarea cu aceasta echipa poate debuta prin intermediul telefonului, pe cale electronica sau cel mai indicat prin deplasarea la sediul acestora din municipiul Suceava.