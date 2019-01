Primii pasi in deschiderea unui business? Suntem aici cu solutiile perfecte pentru tine

Cum infiintezi o firma? SIMPLU si USOR, FARA birocratie

CUM ajungi la publicul tau si iti atingi OBIECTIVELE?

Ziare.

com

Asa cum am spus mai sus, cea mai raspandita forma de organizare a firmelor este SRL-ul, adica o societate cu raspundere limitata, aceasta reprezantand totodata una dintre cele mai sigure variante de organizare pentru asociati.Siguranta in cazul societatilor tip SRL este data de faptul ca asociatii (persoane fizice) unei astfel de firme vor fi raspunzatori in caz de insolventa doar cu patrimoniul firmei si capitalul social pe care l-au adus in firma. Numarul de asociati este limitat la 50, insa este permis ca o persoana fizica sau juridica sa fie asociat unic intr-un SRL.In cazul unei Societati cu Raspundere Limitata, avantajele constau in contrazicerea dezavantajelor PFA-urilor. Un exemplu elocvent consta in faptul ca solicitantul nu trebuie sa ateste pregatirea profesionala. Un alt avantaj important este ca nu exista limite in alegerea domeniilor de activitate. Mai mult decat atat SRL-urile au dreptul de a participa la licitatii publice sau private, pe cand PFA-urile nu.Pentru ca stim cat de obositoare sunt drumurile pe care trebuie sa le faceti la Registrul Comertului si cat timp trebuie alocat pentru constituirea tuturor documentelor, noi venim cu solutia - poti infiinta o firma apeland la consultanta specializata si poti face acest lucru foarte simplu, fara grija birocratiei.Prezenta in mediul online este vitala pentru afacerea ta. Pentru a avea succes, trebuie sa fii cunoscut si sa iti cunosti, la randul tau, publicul, iar tool-urile de marketing digital te pot ajuta sa stii exact unde trebuie sa tintesti.Site-ul web are un rol esential in dezvoltarea unei afaceri. Acesta este atat instrumentul afacerii tale, cat si locul unde iti prezinti serviciile si vinzi produsele. In ultimii ani site-ul web a devenit garantul increderii si al importantei unui business, asemeni prezentei pe toate platformele de socializare.Pentru a nu arunca banii pe geam, profita de experienta unor specialisi in realizarea strategiei tale de promovare a agentiilor. O echipa de profesionisti iti poate spune povestea exact asa cum iti doresti atat tu, cat si publicul tau!AdSem.ro este una dintre agentiile de marketing online care promite o integrare completa a business-ului tau in online. Crearea unui site web, promovarea pe Google prin campanii de PPC sau printr-o strategie complexa SEO, realizarea unui plan pentru retelele de socializare sunt, in mare, serviciile de care poti beneficia. Analiza afacerii tale va veni la pachet cu strategia perfecta pentru atingerea obiectivelor - cere si tu o oferta!Intra in lumea afacerilor cu dreptul si lasa-te ajutat de o echipa de specialisti precum Fabrica-de-Firme.ro . Dupa ce firma ta este legalizata si pusa pe picioare apeleaza la AdSem.r o pentru a-ti spune povestea si pentru a-ti atinge obiectivele de vanzari.Online-ul pare mai mic atunci cand faci pasii potriviti! Alege serviciile unor specialisti atat in online, cat si in afara lui, noi iti oferim solutia perfecta!