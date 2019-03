Produse de birotica de care ai nevoie pentru un birou de resurse umane

Birotica - produse de hartie

Cu siguranta nu exista niciun departament care sa functioneze fara produse de birotica si cu atat mai putin cele de resurse umane, unde in fiecare zi sunt facute rapoarte noi, contracte noi si diverse alte documente si proceduri.Pentru persoanele care trebuie sa asigure aprovizionarea departamentului de HR, acest articol prezinta cele mai importante produse necesare, dintre care pot sa fie selectate cele de care au nevoie angajatii. Acest ghid are ca scop trasarea unor linii orientative cu cele mai importante produse de papetarie care nu pot lipsi din birourile de resurse umane, astfel incat niciunul sa nu fie trecut cu vederea.Atunci cand biroul este dotat corespunzator, angajatii vor avea la indemana toate lucrurile de care au nevoie pentru ca sarcinile sa fie indeplinite in mod eficient.Produsele de papetarie si birotica sunt indispensabile pentru orice afacere. Fie ca este vorba despre hartie de imprimanta sau despre clasicele dosare cu sina si foile tipizate, toate acestea au menirea de a usura munca fiecarei persoane, iar accesoriile de papetarie nu trebuie sa lipseasca nimanui.Cele mai cumparate astfel de produse sunt:- hartia pentru imprimanta, deoarece intr-un birou de resurse umane sunt tiparite zi de zi foarte multe documente. In plus, hartia pentru imprimanta este utilizata inclusiv de firmele care lucreaza in alte domenii;- hartie perforata, utilizata la dosarele cu sina.Exista diverse tipuri de materiale tipizate pentru birou disponibile pe piata, insa cele mai importante dintre ele sunt:- hartia milimetrica - pentru birourile in care sunt trasate grafice si schite, cum sunt si cele de resurse umane, unde se fac rapoarte foarte des;- hartie de calc - pentru a copia sau transcrie diverse documente, hartia de calc este foarte importanta;- etichete si autocolante - pentru o buna organizare, etichetele sunt extrem de utile, pentru ca vor ajuta in mod eficient la sortare. Acelasi lucru este valabil si pentru autocolante;- post-it-uri colorate - fie ca sunt pentru organizare, pentru mesaje importante trimise colegilor sau pentru diverse informatii oferite persoanelor care vin in vizita, aceste post-it-uri aduc culoare unui birou si sunt elemente utile, fara de care munca nu ar fi la fel de bine organizata.- carton colorat sau alb - cartoanele in diverse culori sunt cele mai utile, ele fiind totodata cele care aduc un plus de culoare interiorului. Atunci cand sunt tiparite informatii importante, cum ar fi un program zilnic sau diverse task-uri urgente, cartoanele sunt cea mai buna solutie.Acestea sunt doar cateva dintre cele mai cautate produse de birotica si papetarie. In functie de nevoile specifice ale fiecarei afaceri, ele pot varia de la topuri de coli pana la plicuri, hartie fotografica sau hartie de impachetat.