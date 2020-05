Saloanele de infrumusetare se pregatesc sa redeschida, desi nu stiu ce reguli trebuie sa respecte: La cosmetica ce faci, ii faci cavou din plastic clientei?

Normalitatea pe care am cunoscut-o nu mai are cum sa existe

"Panouri de plexiglas? La cosmetica ce faci, ii faci cavou din plastic clientei?"

Printre primele masuri de relaxare anuntate de autoritati se afla redeschiderea saloanelor de infrumusetare incepand cu 15 mai. Iar masura este asteptata atat de clienti, cat si de patronii acestor centre.Pe de o parte, romanii asteapta cu nerabdare redeschiderea saloanelor dupa ce in toata aceasta perioada fiecare s-a descurcat cum a putut in ceea ce priveste tunsul, coafatul, vopsitul, manichiura etc. Astfel, multe persoane au sunat deja sa isi faca programari.Pe de alta parte, patronii asteapta reluarea activitatii pentru ca afacerile lor au avut mult de suferit in aceasta perioada. Insa unii dintre ei nu sunt prea optimisti nici pentru perioada urmatoare. Si asta pentru ca, spun ei, vor avea mai putini clienti din cauza ca timpul de asteptare dintre programari va fi mai mare pentru evitarea aglomerarii in salon. De asemenea, masurile pe care vor trebui sa le ia vor fi costisitoare.Pana in acest moment nu se stie cu exactitate care sunt regulile ce trebuie respectate de catre centrele de infrumusetare. Cu toate acestea, multe dintre ele au inceput deja sa se pregateasca si si-au achizitionat masti, manusi, viziere, dezinfectanti.Reprezentantii saloanelor spun insa ca asteapta cat mai repede vesti de la autoritati, pentru a avea timp ca pana la deschidere sa se adapteze cu totul noilor reguli.Saloanele de infrumusetare, grav afectate in perioada starii de urgenta, au inceput deja sa faca programari pentru perioada de dupa 15 mai, a declaratPotrivit acesteia, pana cand autoritatile vor anunta regulile ce trebuie respectate, patronii centrelor au cumparat manusi, masti si dezinfectanti."Sunt saloane care au inceput sa faca programari pentru simplul fapt ca, dupa cum se stie, de doua luni suntem inchisi. Este un pic de inteles ca in momentul in care s-a spus ca se vor redeschide saloanele clientele au inceput sa sune si saloanele au luat programarile, in contextul in care ne urla cheltuielile.Din ce stiu si ce informatii au ajuns la noi, cumva se iau aceste programari cu distanta intre ele, se tine cont de acele sfaturi pe care le-am primit, chiar daca nu exista norme clare la acest moment, iar masurile pe care si le-au luat saloanele sunt cumva aceleasi pe care le aveau si pana acum, ma refer la cele de igiena, dezinfectanti, manusi etc., plus cele care au aparut, care sunt evidente. La modul ca", ne-a declarat Monica Lupu.Insa, spune presedintele Asociatiei Cosmetologilor din Romania, este nevoie ca autoritatile sa anunte aceste masuri cat mai repede, pentru ca exista in acest moment multe neclaritati. Monica Lupu a subliniat ca reprezentantii saloanelor de infrumusetare trebuie sa stie din timp cum sa se reorganizeze.la care toti antreprenorii din domeniu au nevoie de raspunsuri si de un ajutor real din partea institutiilor. Si in continuare, pe langa acele masuri, mai mullti reprezentanti ai domeniului de beauty au inaintat catre Ministerul Sanatatii niste intrebari, neclaritati, pentru care asteptam raspuns. Am inteles ca urmeaza sa ni se dea aceste raspunsuri care pentru noi sunt vitale.Ce este cert, asa cum au spus si presedintele si premierul, nu mai avem cum sa functionam ca inainte.Daca nu suntem organizati si asezati, o sa creeze haos", a avertizat Monica Lupu.In ceea ce priveste pierderile inregistrate de saloanele de infrumusetare in aceasta perioada, presedintele Asociatiei Cosmetologilor din Romania spune ca au fost de 100%.Noi in aceasta perioada nu am avut niciun venit, in schimb, am avut cheltuieli. Sunt proprietari care nu au acceptat sa nu li se plateasca chiria, au spus ca nu sunt institutii de stat, nu au cum sa suporte, astfel ca a trebuit platita chiria integral.Au fost cheltuieli pe care am reusit sa le reducem, cum ar fi cheltuielile cu gunoiul, am suspendat factura. Sau la Internet, la fel, au fost suspendate facturile. Deci o parte din facturi au putut fi suspendate, altele amanate, altele deloc. Iar aici cei mai multi specialisti din domeniu se lupta cu chiriile, pentru ca proprietarii nu au acceptat suspendarea platii. Am fost afectati total", ne-a mai spus Monica Lupu.Am incercat sa stam de vorba si cu cativa manageri de saloane cosmetice, pentru a afla daca au inceput sa se pregateasca pentru redeschidere si in ce mod. Acestia ne-au spus ca, in asteptarea unui anunt oficial din partea autoritatilor cu privire la regulile ce trebuiesc aplicate, au inceput sa faca pregatiri minimale."Da, am inceput pregatirile. S-au cumparat manusi, masti, reguli simple momentan, pana va exista un anunt oficial cu ce masuri trebuie luate. Nu am primit pana acum foarte multe telefoane, in principiu programarile care erau in martie si s-au anulat", a declarat pentrureprezentanta unui centru de infrumusetare din zona Piata Victoriei.Printre regulile anuntate pana acum "pe surse" se numara si desfiintarea salilor de asteptare din centrele cosmetice. Asadar, unii patroni au spus ca s-au pregatit deja pentru aceasta masura, in cazul in care va fi confirmata oficial."Am inceput pregatirile cu unele masuri simple, in principiu asa cum consideram de cuviinta ca ar trebui sa fim echipati, ca si cum noi am fi clientii, si atunci ne gandim ce masuri s-ar preta cel mai bine in aceasta situatie. Am cumparat manusi, viziere, nu stim momentan daca se impun si acele paravane din plexiglas. Facem acum un minim de pregatiri necesare din punctul nostru de vedere si pe urma vom vedea ce spun autoritatile.Clientii au tot sunat in toata aceasta perioada si acum sunt nerabdatori, iar noi trebuie sa le oferim conditii si sa redeschidem, pentru ca altfel se programeaza in alta parte. Nu va mai exista sala de asteptare. Se ia distanta mai mare intre programari, se desfiinteaza sala de asteptare", a declarat pentrusi managera unui salon de infrumusetare situat pe Soseaua Colentina.Insa faptul ca nu vor mai exista sali de asteptare, iar programarile vor fi facute la o distanta mai mare le va aduce saloanelor mai putini clienti."Am cumparat masti, viziere. Voi face si un punct unde fiecare client se va dezinfecta in momentul in care intra in salon. Am luat sapun profesional dezinfectant si solutie dezinfectanta, covoras cu dezinfectant. Ne-am gandit sa luam temperatura fiecarei cliente cand vine, dar ni s-a parut absurd. Va trebui sa conteze si bunul simt al fiecarei persoane. Daca o clienta simte ca are anumite simptome, nu ar trebui sa vina la salon.Nu va mai fi sala de asteptare, daca cineva intarzie, isi pierde automat programarea, daca vine mai devreme, nu va avea voie sa intre, cine doreste informatii va trebui sa sune, nu va intra sa intrebe la receptie. Nu va mai fi ca pana acum, in momentul in care o clienta este vopsita si asteapta sa actioneze vopseaua, alta clienta este tunsa. Nu, acum va fi doar o singura clienta. Probabil, vom face doar cateva cliente pe zi", ne-a explicat si managera unui salon de pe Bd Chisinau din Sectorul 2.Potrivit acesteia, afacerea ei va avea de suferit in continuare, pentru ca preturile produselor achizitionate, cum ar fi manusile sau dezinfectantii, au crescut foarte mult.Preturile la dezinfectante sunt acum exagerate, la fel si la manusi, la masti. Iar inainte noi foloseam manusile doar pentru vopsit, acum va trebui sa le folosim la orice activitate. Este foarte greu. Daca ne vor pune sa cumparam si panouri din acelea de plexiglas...acelea sunt exagerat de scumpe", a precizat ea.In plus, managera afirma ca nu prea intelege cum ar putea fi montate panourile de plexiglas in zona de cosmetica. Precizam insa ca si despre aceasta masura s-a discutat momentan doar pe surse.Totodata, ea spune ca va fi foarte greu sa se lucreze cu manusi."Nu stiu cum vom reusi sa lucram cu manusi, pentru ca este dificil sa tunzi si sa coafezi cu manusi. La fel si la cosmetica, se lipeste ceara de manusi. Iar", a mai declarat managera salonului pentru Ziare.com.