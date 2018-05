Se schimba casele de marcat. Ce trebuie sa stie comerciantii

Ziare.

Astfel, pana la 1 iunie, firmele mari si mijlocii, iar cele mici pana la 1 august trebuie sa schimbe casele de marcat clasice cu cele care au jurnal electronic, transmite Digi24.Aceste noi case de marcat vor fi conectate la serverele ANAF. In acest fel, inspectorii vor colecta mai usor datele legate de vanzari, incercand sa reduca evaziunea fiscala.Pana acum companiile erau obligate sa pastreze copii ale bonurilor timp de 5 ani in caz de control, iar acum informatiile legate de vanzari vor fi transmise catre ANAF cu ajutorul unui stick de memorie.Marian Brinaru, specialist in domeniu, arata ca, la noua casa de marcat, informatile se stocheaza pe un SD card, iar utilizatorul va putea extrage din memoria casei de marcat informatiile care ulterior vor ajunge la ANAF cu ajutorul unui stick, conectandu-se la portul USB."Casele de marcat de tip vechi tiparesc dublura tuturor bonurilor impreuna cu raportul Z. Acest lucru nu se va mai intampla odata cu noile case de marcat, pentru ca dublura va fi memorata in jurnalul electronic si astfel se va usura pentru toate societatile comerciale partea de arhivare", a explicat Alexandru Lembrau, manager firma case de marcat.