Solutii profesionale de curatenie pentru companii

Este nevoie de un mediu de lucru curat, care sa impiedice formarea de bacterii. De accea, curatarea si dezinfectarea acestor spatii trebuie facuta constant, zilnic sau saptamanal.Mizeria dar si bacteriile se pot aduna cel mai mult pe podele si pe anumite aparate cu care se lucreaza, iar pentu o buna curatare a acestora, este nevoie de detergenti profesionali care sa inlature murdaria de orice fel si sa lase suprafetele curate. Alaturi de echipamenele corespunzatoare, eficienta curateniei va fi foarte mare.Automatizarea, sau mai bine zis introducerea de dispozitive electrice in procesele de curatare simplifica cu mult sarcina personalului desemnat. Clasicele mopuri au fost inlocuite cu monodiscuri sau in cazul spatiilor mai mari, cu aparate de dimensiuni mai mari, adevarate masinarii de curatare care pot fi operate cu usurinta.Comparativ cu un simplu mop, un monodisc este actionat de catre un motor puternic, iar cu o perie corespunzatoare poate curata orice tip de mizerie si mai mult decat atat, poate lustrui eficient suprafetele pretentioase. Astfel, acestea sunt perfecte pentru companiile in care se lucreaza cu diverse materiale si unde este inevitabil sa apara mudarie, pe podele sau in orice alte spatii.Cea mai performanta gama de produse pentru mentinerea standardelor inalte de curatenie sunt produsele Tork, destinate uzului profesional, in spatii in care utilitatea este imbinata cu tehnlogia. Dozatoare, uscatoare pentru maini, cosuri de gunoi special create pentru nevoile personalului, produse de curatenie si igienizare si detergenti profesionali.Mai mult decat atat, pentru a evita patrunderea murdariei in interiorul cladirilor, mai ales cand vremea de afara este urata, este recomandat sa se foloseasca covorase profesionale pentru exterior Acestea sunt special construite pentru a rezista la factorii de uzura externi si sunt realizate din materiale de cea mai inalta calitate. De asemenea, acest tip de covorase este extrem de rezistent la trafic intens. Aceste covorase profesionale asigura o igienizare perfecta a spatiilor si o curatare de lunga durata, sunt rezistente si foarte practice.Covorasele sunt realizate din materiale foarte rezistente la uzura, atat la interior cat si la exterior, la un grad de murdarie ridicat si la un trafic intens. Astfel, puteti alege dintr-o gama foarte variata de stergatoare profesionale pentru picioare, covorase absorbante, covorase din aluminiu sau covorase personalizate cu logo. In plus, covorasele personalizate cu logo reprezinta un plus de imagine pentru companii, facand parte din campanii de crestere a vizibilitatii in fata clientilor.Gamele de produse profesionale sunt destinate oricarui tip de spatiu si afacere, fie ca este vorba de centre comerciale, centre medicale, saloane de infumusetare, hoteluri, birouri, baruri, restaurante sau benzinarii.Acestea sunt esentiale pentru mentinerea unui mediu curat, aerisit si mai ales apreciat, atat de clienti, cat si de angajati si de alti parteneri de afaceri.