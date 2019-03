Solutii profesionale pentru intretinerea unui restaurant

Ziare.

com

De cele mai multe ori, clientii vin intr-un restaurant nu doar pentru a savura diferitele preparate culinare, ci si pentru atmosfera, pentru a se simti relaxati, intr-un mediu primitor si familiar. Prin urmare, ambientul joaca un rol important, iar amenajarea spatiului cu produse de calitate este esentiala.Mai mult decat atat, un factpror care este indispensabil pentru o impresie de cea mai buna calitate, este curatenia. In restaurant, igiena trebuie sa fie impecabila, iar pentru a o mentine la cele mai inalte standarde, trebuie folosite produse profesionale de cea mai inalta calitate.Sanatatea clientilor si a angajatilor este unul dintre cele mai importante aspecte pe care oricine ar trebui sa le aiba in vedere, indiferent ca este vorba de locuinta proprie, de un loc public, de o institutie sau de orice tip de cladire utilizata in diverse scopuri de business sau personal. Este esential ca fiecare sa tina cont de regulile de curtenie si sa le respecte cu strictete.Pentru a pastra curatenia si igiena la un nivel cat mai ridicat, cele mai eficiente solutii sunt reprezentate de produsele igienice Tork , toate de o calitate exceptionala si la preturi accesibile.Tork este unul dintre cele mai puternice brand-uri de pe piata mondiala, oferind solutii complete si inteligente de igienizare ce servesc mai multor tipuri de spatii, in functie de necesitati.Realizarea unei curatenii exemplare in camerele de hotel este un proces extrem de important, in special in perioadele cele mai aglomerate, cand oaspetii vin si pleaca.In ceea ce priveste solutiile de curatare utilizate, cel mai recomandat este sa fie folosite produse special create pentru anumite suprafete, care nu ataca lemnul sau faianta, deteriorandu-le.De aceea, folosirea detergentilor profesionali este cea mai eficienta si rapida solutie. Acestia vin intr-o gama extrem de variata si sunt dedicate mai multor tipuri de necesitati, precum detergenti pentru vase, bucatarie, pardoseli, geamuri, mobila, suprafete, toalete, covoare si tapiterii, rufe si tesaturi, balsam pentru rufe si solutii anticalcar.Nici podeaua bucatariei nu trebuie neglijata, Cele mai potrivite solutii antialunecare sunt covorasele profesionale pentru industria alimentara, fabricate special pentru astfel de situatii. Produsele sunt fabricate pentru marile bucatarii, restaurante, dar si pentru bucatariile personale, casnice.In plus, pe langa folosirea covoraselor profesionale, suprafetele si pardosela trebuie curatate, indiferent daca este vorba de gresie sau de parchet. Mai intai, spatiul trebuie aspirat cu masini profesionale pentru curatenie , dupa care, se spala cu solutii profesionale pentru pardoseli. Acestea trebuie spalate cu mopul, dupa care se lasa la uscat.Pentru uscarea suprafetelor umede, nu este recomandata utilizarea carpelor din material textil, deoarece acestea capteaza microbi si mai degraba ajuta la raspandirea acestora, decat la eliminarea lor. Pentru astfel de situatii, trebuie sa folosim produse din hartie de unica folosinta precum, prosoapele din hartie pliate.Curatenia in interiorul restaurantelor este extrem de importanta, si trebuie mentinuta la cele mai inalte standarde, folosind echipamente de curatenie moderne si produse de curatenie profesionale, cu eficienta ridicata, special concepute pentru a fi manevrate cu usurinta si pentru a simplifica intregul proces de curatenie.Astfel, spatiile vor straluci de curatenie, iar oaspetii vor aprecia serviciile de cea mai inalta calitate.