Somajul tehnic se da cu picatura: La unii au ajuns banii, la altii nu. Antreprenorii spun ca sunt platite cu prioritate sumele mici

Grupul antreprenorilor din Romania

Ce spun antreprenorii despre banii pentru somajul tehnic

Ce spune OUG 30 despre somajul tehnic

Ce spune ministrul Muncii despre discrepante

", acesta a fost raspunsul pe care contabilul i l-a dat unui antreprenor cand a intrebat ce face avand in vedere ca banii de la stat pentru somajul tehnic al angajatilor, aferent lunii martie, nu au intrat nici pana acum.Iar in situatia lui se afla si alti proprietari de business-uri din Romania care au depus o solicitare de ajutor financiar pentru ca si-au intrerupt sau limitat activitatea in contextul pandemiei de COVID-19.Am primit pe adresa redactiei o semnalare de acest gen, iar pe grupurile de antreprenori de pe social media sunt zeci de oameni de afaceri care sustin ca sumele de la stat nu le-au intrat deloc in conturi. Sau ca au intrat partial. Asta desi autoritatile au promis ca o vor face in termen de 15 zile de la depunerea documentelor.Altii, (mai norocosi sau care au avut sume mai mici?) au primit toti banii: in una sau doua transe.Prin urmare, am facut un sondaj ad-hoc, pe aceasta tema, vineri, intr-un grup de antreprenori romani de pe Facebook cu peste 68.000 de membri. Am primit 54 de raspunsuri in cateva ore. Dintre acestea, doar 16 au bifat optiunea "am primit banii integral", in timp ce 33 au raspuns cu "nu am primit niciun ban pana acum".Poate ca acest sondaj nu are valoare din punct de vedere statistic, insa arata ca exista o sincopa in sistemul de alocare a banilor. Sau, daca e sa punem altfel problema, unii au fost mai norocosi ca altii. Iar cativa au spus ca agentiile judetene din zona lor au prioritizat platile mai mici in detrimentul celor mai mari, netinand astfel cont de data la care a fost depusa documentatia.Am selectat cateva declaratii ale antreprenorilor de pe grupul respectiv de Facebook si le-am impartit in doua categorii: ale celor care nu au primit banii si ale celor care i-au primit."E 23 aprilie si nici vorba sa fi primit banii pentru somajul tehnic pe martie de la ANOFM. Desi scrie in ordonanta ca se vireaza in 15 zile. Se mai confrunta cineva cu aceasta situatie?""Cica as avea de luat o suma mare. Au dat in special celor cu sume mici, zic cei de la agentia de somaj sect 6. Plus ca bugetul alocat pentru sectorul 6 a fost de 50 mii lei. Da, ati citit bine. Trebuie sa astept rectificarea bugetara"."Si eu sunt in aceeasi situatie. Am depus actele pe 1 aprilie"."Am sunat si au zis ca nu sunt bani si nu se stie cand se va efectua plata din bugetul lor"."Eu am depus si ieri am trimis email si mi s-a comunicat ca s-a facut ordinul de plata, ca trebuie sa le intre niste bani si azi sau la inceputul saptamanii viitoare imi vor intra banii. Deci... astept"."Nu, desi actele au fost depuse pe 1 aprilie. Ne-au spus la telefon ca au platit sumele mai mici intai... Nu au tinut cont de data depunerii documentelor"."Eu am depus pe 1 aprilie si in data de 12 mi-au intrat banutii"."Si eu am incasat in 15 aprilie, actele fiind depuse in 4 aprilie"."Eu am PFA si mi i-au trimis acum cateva zile"."Am depus actele in 6 aprilie si am primit banii in 21 aprilie. Sunt PFA"."Eu am incasat pe 21 aprilie. Am depus documentele pe 1 aprilie".In contextul starii de urgenta declansate in contextul pandemiei de COVID-19, Guvernul a decis sa acorde un ajutor financiar angajatorilor pentru a-i incuraja sa nu concedieze angajatii, ci sa-i trimita in somaj tehnic. Astfel, statul acopera o indemnizatie in valoare de 75% din salariu. Exista un plafon maxim: suma nu trebuie sa depaseasca 75% din castigul salarial mediu brut pe tara.In cazurile in care suma de la stat nu acopera 75% din salariul de baza, firmele pot acoperi diferenta (daca vor si daca au bani destui). Potrivit ordonantei 30, cu ultimele modificari aduse , pot primi ajutorul statului pentru plata salariatilor trimisi in somaj tehnic toti angajatorii care au fost afectati direct sau indirect de coronavirus, dar numai pentru perioada de stare de urgenta. Sunt vizati atat angajatorii care isi intrerup activitatea, cat si cei care si-o reduc. De asemenea, nu e vorba doar de firme, ci si de alte tipuri de angajatori - persoane fizice autorizate, de exemplu, care pot avea angajati.Toti angajatorii care vor cere bani de somaj tehnic pentru salariati vor depune o cerere, e declaratie pe propria raspundere si o lista cu angajatii ce vor primi banii. Toate vor fi trimise prin e-mail, la agentiile teritoriale de munca.Banii vor veni direct in conturile beneficiarilor, potrivit ordonantei, in termen de 15 zile de la depunerea documentatiei necesare . Apoi, in maximum trei zile lucratoare de la viramentul bancar, indemnizatiile nete trebuie sa ajunga la salariati.Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a explicat ca oamenii din echipa au muncit mult la acest proiect, precizand totodata ca au existat intr-adevar niste sincope, avand in vedere ca e un sistem cu totul nou. Insa acestea vor fi rezolvate foarte curand. Vineri si luni, mai exact.Iata postarea integrala a oficialului, de vineri dimineata (dupa ora 00:00), de pe Facebook:"De final de zi #lamunca, am un sentiment de munca cu folos vazand ca am inceput, de indata ce au intrat banii in conturile noastre dupa rectificarea bugetara, a doua etapa de plati pentru #SomajTehnic. Si la ANOFM si la ANPIS. Maine sunt procesate ultimele plati aferente lunii martie. Vor mai ramane pentru luni, 3 zone din tara care au nevoie de verificari suplimentare. Cum a fost un proiect nou, si pentru adminstratie si pentru angajatorii / profesionistii care au depus cereri, au aparut tot felul de situatii de clarificat.S-a muncit. Asa cum este normal sa fie in administratie, in general si in aceasta perioada, in special. Cand spun ca s-a muncit, pentru cei care nu ma cunosc, spun exact acest lucru. Echipa s-a mobilizat. Nu are nicio importanta ce rol am avut eu, importanta este echipa de la nivelul tarii care a lucrat, cu cateva mici exceptii, cat a fost posibil de serios.Am reusit. Romania este printre putinele tari europene cu un tip de sprijin guvernamental accesat simplu, #SomajulTehnic, un demers pe care l-a dus la final. De la legiferare, trecand prin consultare, prin rectificare pana la plati suntem, este adevarat, la un bilant al primei etape de evaluare, una intermediara, dupa primele plati din tot programul, cele din martie.Cu toate verificarile minimale interne (verificari aprofundate se vor face dupa perioada de criza), cu un sistem modern de inregistrat cereri creat in cateva zile, din resurse interne, prin Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, cu o comunicare continua cu beneficiarii, se poate face treaba. Indiferent de intrebare, am fost aici si am raspuns.Ii asigur pe angajatorii romani, pe angajati, pe cei care lucreaza prin PFA, II, IF, contracte de drepturi de autor ca am stiut in fiecare zi, de la prima ora pana la sfarsitul programului, ca aveti nevoie de sprijin, cat mai repede. De cand am primit sarcina acestui proiect si de cand s-au vazut efectele crizei, nu a fost o zi in care sa nu se munceasca la acest proiect. Acesta este rezultatul."Noi am intrebat la minister si la ANOFM daca, asa cum au zis unii antreprenori, statul a platit sumele mici mai intai. Vom reveni imediat ce vom avea un raspuns.