Tabla magnetica vs. flipchart. Ce folosim in prezentarile noastre pentru un succes garantat?

Pe de o parte putem folosi o tabla magnetica pe care putem scrie cu marker special si putem sterge cu burete, putem utiliza si magneti aplicati pe ea pentru prezentari. Pe de alta parte avem flipchartul, un instrument ideal pentru a prezenta rapid si intr-o maniera profesionista idei sau scheme diverse la conferinte sau prezentari in companie.Flipchartul are un panou solid din aluminiu, se fixeaza pe el coli pe care se scrie si se rotesc dupa ce sunt complete pe spatele panoului. Alegerea este una dificila, dar poate fi simplificata daca ne gandim la avantajele fiecarui tip de produs.Tablele magnetice se folosesc simplu, nu au nevoie de pregatiri inainte de prezentare, se sterg rapid si se rescriu ori de cate ori se doreste in cadrul unei prezentari. Tabla magnetica permite afisajul, dar si eventuale notite ale anagajatilor, se monteaza usor pe pereti cu sisteme de prindere foarte solide si usor de montat si de remontat, la nevoie. Tablele nu genereaza praf si alergeni, buretele nu are nevoie sa fie udat pentru a sterge suprafata tratata special si rezistenta la zgarieturi.O tabla magnetica poate fi folosita concomitent de mai multe persoane, dimensiunile sunt suficient de mari, interactiunea auditoriului cu cel care prezinta e mai buna, accesoriile pentru tablele magnetice nu sunt foarte scumpe si se pot folosi mult timp.In cazul unui flipchart vom avea un trepied si mai multe foi mari de hartie pe care se scrie cu un marker de diverse culori. Flipchartul este portabil, este usor de luat oriunde are loc sedinta, prezentarea, implicarea audientei este destul de buna, dar nu ca in cazul unei table magnetice, nu avem cum sa stergem foile scrise cu markerul, ele se depoziteaza, se arunca ulterior.Scrierea trebuie sa fie cu litere mari, pozitionarea cat mai buna pentru vizibilitate maxima. Mereu vom avea nevoie de markere si hartie pentru a putea avea prezentari cat mai fluente.Intr-un final, daca ar fi sa optam pentru o varianta vom alege tablele magnetice si pentru ca sunt mai rezistente si au garantii mai mari, dar si pentru ca prezentarile arata mult mai bine si gradul de interactivitate e mai mare ca in cazul unui flipchart.