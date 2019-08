Tari europene atractive pentru a extinde o afacere

Ziare.

Un exemplu bun de tara mica europeana in care o afacere poate fi extinsa destul de usor este Polonia. Infiintarea unei firme in Polonia implica proceduri destul de simple si rapide, caracteristici care o transforma intr-o destintatie foarte atractiva pentru oamenii de afaceri tineri.Pe acest site http://www.companyincorporationpoland.com puteti gasi mai multe informatii despre procedura de infiintare a unei firme in Polonia si puteti solicita ajutorul unor specialisti in acest domeniu.Mai jos va invitam sa descoperiti si alte tari europene in care puteti deschide firme noi sau in care puteti extinde afaceri deja existente.Mai multe topuri realizate de reviste si organizatii recunoscute plaseaza Elvetia printre cele mai bune tari europene pentru a dechide sau a extinde o afacere.Confrom pubLicatiei Forbes, Elvetia ocupa in 2018 locul 10 in topul tarilor europene preferate de investitorii straini datorita stabilitatii sale economice si dezvoltarii rapide a industriei serviciilor. Desi nu este stat membru al UE, Elvetia a incheiat mai multe acorduri cu aceasta, beneficiind astfel de multe avantaje.In acelasi top Forbes, Romania a urcat doua pozitii anul trecut, ocupand locul 43. Infiintarea unei firme in Romania se poate realiza in doar cateva zile cu ajutor specializat din partea unui birou de avocatura, de exemplu puteti apela la avocatii acestei firme de avocatura - http://www.rolegal.com Stat membru al Uniunii Europene, Irlanda este de departe o destinatie foarte buna pentru cei care cauta sa isi extinda firmele in domenii precum serviciile, comertul online si industria financiara.De departe insa, Irlanda este cunoscuta pentru numarul mare de startup-uri din domeniul IT. Acestea pot lucra cu giganti din lumea IT, precum Google sau Microsoft care au sedii regionale in Irlanda.O alta tara membra a Uniunii Europene care ofera altfel de avantaje, si anume beneficii fiscale printe care multe deduceri de impozite pentru investitorii straini, este Olanda.Aceasta este preferata atat de cei care au afaceri in alta tara membra UE, insa si de multi oameni de afaceri din afara Uniunii. Olanda este o destintatie buna de afaceri si pentru cei care vor sa activeze in domenii precum cercetare si dezvoltare.Multe tari europene merita sa fie luate in considerare pentru extinderea unei afaceri, insa inainte de a lua o decizie, este bine sa va indreptati atentia asupra catorva tari preferate si sa le analizati pe fiecare in parte.Indiferent ca este stat membru UE sau nu, tara aleasa trebuie, in primul rand, sa corespunda asteptarilor dumneavoastra din punct de vedere al pietei de desfacere si facilitatilor care va intereseaza.