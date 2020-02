Taxarea companiilor digitale in locul unde ele activeaza ar genera 100 de miliarde de dolari pe an

Ziare.

com

Sunt vizate in principal marile companii Google, Amazon si Facebook, transmite Reuters.Regulile globale vor fi elaborate de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE). Aceasta va face companiile digitale sa plateasca impozit acolo unde isi desfasoara activitatea, mai degraba decat in locul in care inregistreaza filiale. OCDE spune ca acest lucru ar putea stimula veniturile fiscale nationale cu un total de 100 de miliarde de dolari pe an.Apelul pentru unitate a venit din partea Statelor Unite, tara care gazduieste cele mai mari companii de tehnologie. Initiativa este o incercare de a elimina orice blocaj al reguli pana dupa alegerile prezidentiale din noiembrie.Ministrul german de Finante a afirmat ca nu au timp sa astepte pana dupa alegeri.Europa pune de mult timp presiuni pe aceasta tema, pentru ca marile companii tehnologice, care au afaceri extrem de profitabile prin intermediului Internetului, sa plateasca impozite acolo unde isi vand serviciile si nu in paradisuri fiscale, politica cunoscuta sub numele de "optimizare fiscala agresiva".Unele tari, precum Franta, Italia, Maria Britanie si Spania si-au impus deja propriile taxe privind serviciile digitale sau intentioneaza sa faca acest lucru.