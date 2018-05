Un consilier al lui Dancila este noul presedinte al Consiliului de Administratie al Electrica

Ziare.

com

Consiliul de Administratie al Electrica SA este compus din sapte membri: Elena Doina Dascalu, Gicu Iorga, Ramona Ungur, Valentin Radu, Arielle Malard De Rothschild, Bogdan Iliescu si Willem Jan Antoon Henri Schoeber.In perioada 1980 - 1997, Doina Dascalu a ocupat diferite pozitii in cadrul Ministerului Finantelor Publice si in cadrul Curtii de Conturi a Romaniei, iar din 1997 si pana in 2001 a fost director general la Directia Generala Legislatie Impozite Indirecte si secretar general adjunct la Departamentul Politica Impozitelor si Administrarea Veniturilor din Ministerul Finantelor.Din 2001 pana in 2005, Doina Dascalu a indeplinit succesiv functiile de expert parlamentar si consilier parlamentar in cadrul Camerei Deputatilor la Comisia pentru Politica Economica, Reforma si Privatizare, iar in perioada 2005-2008 a fost secretar de stat in Ministerul Finantelor Publice, la Departamentul Buget.In octombrie 2008 a fost numita de Parlamentul Romaniei in functia de consilier de conturi si vicepresedinte al Curtii de Conturi a Romaniei pentru un mandat de noua ani.In prezent ocupa functia de consilier de stat in aparatul de lucru al prim-ministrului si este membru al Consiliului de Administratie al Electrica din octombrie 2017.Electrica si-a planificat investitii de 900 milioane lei (circa 200 milioane euro) in acest an.Electrica a obtinut anul trecut un profit net individual de 258 milioane lei, mai mic cu 2,6% fata de 2016, in baza situatiilor financiare individuale. Acest profit individual include veniturile din dividendele distribuite de filiale, aferente profiturilor inregistrate in anul 2016.Veniturile operationale totale ale Grupului Electrica, in anul 2017, s-au ridicat la valoarea de 5,77 miliarde lei, ceea ce reprezinta o crestere cu 0,27% fata de 2016.Pe segmentul de distributie, veniturile au crescut cu 7%, in contextul cresterii cantitatii distribuite cu 1,7% pentru cei trei operatori de distributie din cadrul grupului.In 2017, Grupul Electrica a distribuit aproximativ 17,8 TWh (in crestere cu 1,7% fata de 2016) catre un numar de aproximativ 3,7 milioane de utilizatori.Operatorii de distributie din cadrul grupului au distribuit aproximativ 40% din energia electrica totala distribuita la nivel national.Companiile din cadrul Grupului Electrica deservesc peste 3,6 milioane de consumatori din 18 judete din zonele Muntenia Nord, Transilvania Sud si Transilvania Nord.