Vanzarile produselor de lux la nivel global s-ar putea prabusi cu 60% in trimestrul doi

Potrivit raportului, vanzarile mondiale de bunuri de lux personale, care includ haine, bijuterii, produse de infrumusetare si accesorii, vor scadea cu 50%-60% in cele trei luni care se vor incheia in iunie.Noul coronavirus, aparut in provincia chineza Hubei la sfarsitul anului 2019, a infectat intre timp 3,8 milioane de oameni si a omorat peste 269.500. Pentru a tine sub control raspandirea bolii, guvernele au inchis practic economiile si au impus masuri de distantare sociala care au tinut oamenii in case si au dus la inchiderea magazinelor de comert cu amanuntul. Calatoriile interne si internationale au fost si ele oprite.Mlioane de oameni si-au pierdut locurile de munca, iar lumea se afla in cea mai grava criza economica de la Marea Depresiune de acum 100 de ani, potrivit Fondului Monetar International.Desi unele dintre cele mai stricte masuri sunt relaxate in multe regiuni, Bain anticipeaza ca pe ansamblul anului piata produselor personale de lux se va contracta cu 20%-30%. Vanzarile estimate pentru acest an sunt de 180-220 de miliarde de euro (195-239 miliarde de dolari)."Va avea loc o redresare a pietei de lux, dar industria va fi profund transformata", a afirmat Claudia D'Arpizio, partenera la Bain si autor principal al raportului.Raportul, realizat in colaborare cu fundatia Altagamma a producatorilor de bunuri de lux, nu ia in considerare impactul unui al doilea val de infectii, sau dezvoltarea si introducerea pe piata a unui vaccin.Firma de consultanta McKinsey&Company a publicat un raport in aprilie care afirma ca veniturile globale ale pietei produselor de lux se vor contracta cu 35%-39% in 2020, comparativ cu anul trecut. Potrivit acestei analize, daca magazinele vor ramane inchise timp de doua luni, aproximativ 80% dintre companiile de moda listate la bursa din Europa si America de Nord vor avea probleme financiare.Piata produselor personale de lux a inregistrat in 2019 vanzari estimate la 281 de milioane de euro, inainte de izbucnirea epidemiei, potrivit datelor detinute de Bain, care anticipeaza ca vanzarile vor reveni la acest nivel in 2022-2023, in functie de tendintele economice, nivelul increderii consumatorilor, fluxului de turisti si de abilitatile brandurilor de a anticipa si raspunde nevoilor consumatorilor.Redresarea cumparaturilor de lux va fi alimentata de consumatorii chinezi. Cea mai mare parte a Chinei a iesit din carantina, iar virusul pare sa fie sub control in China continentala.Din cauza restrictiilor mondiale de calatorie, consumatorii chinezi, care de obicei merg in strainatate, in locuri precum Paris, Londra si New York, pentru a cumpara produse realizate de designeri, vor face probabil cumparaturile in tara lor, potrivit raportului.Cele mai performante branduri inregistreza deja o crestere a vanzarilor in termeni anuali din China, potrivit Bain.Piata produselor personale de lux va atinge 320-330 de miliarde de euro pana in 2025, partial datorita cresterii numarului de consumatori de lux din China. Peste cinci ani, China va asigura jumatate din cheltuielile pentru produse de lux la nivel global, comparativ cu 35% in 2019, mai arata raportul firmei de consultanta."China va continua sa sustina cresterea pietei produselor de lux si aproximativ 50% din achizitiile respective vor avea loc in China continentala. Restul Asiei o va urma indeaproape, datorita unui mix intre consumul local si turismul intra-regional", potrivit Bain.