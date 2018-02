Angajarea unui expert in egalitate de sanse e obligatorie? Premierul e contrazis de purtatorul de cuvant - UPDATE

Vom introduce obligatia

au posibilitatea sa angajeze

Deci nu este o masura obligatorie

Ziare.

com

persoanelor juridice din sistemul public, dar si din sectorul privat, care au peste 50 de salariati, de a avea in structura de personal un expert in egalitate de sanse. Nu urmarirm sa incarcam birocratia cu noi functii. Vrem ca aceasta sarcina a expertilor sa fie exercitata in mod activ si util", a spus Dancila, fara a da si alte detalii.Putin mai tarziu, la finalul sedintei de guvern, purtatorul de cuvant Nelu Barbu a iesit la declaratii pentru a anunta ce a decis Cabinetul."Profesiile de expert si de tehnician in egalitate de sanse au fost incluse in 2014 si 2015 in Romania. Acum actul acesta normativ stabileste ca firmele cu peste 50 de angajatiun expert in egalitate de sanse., este la latitudinea angajatorului si tot firma decide daca angajeaza un om nou sau recalifica pe cineva. Deci poate trimite pe cineva la cursuri", a declarat Nelu Barbu.Rugat de jurnalisti sa dea detalii suplimentare, avand in vedere ca premierul anuntase contrariul, purtatorul de cuvant a spus ca, asa cum se intampla cu orice proiect de lege, poate suferi modificari in Parlament, dar ca acum, in forma de la Guvern, nu este vorba de ceva obligatoriu."Este vorba de un proiect de lege introdus pe ordinea suplimentara. Fiind vorba despre un proiect de lege, el va merge in Parlament, acest proiect de lege va suferi probabil modificari", a mai spus Barbu.Rugat de jurnalisti sa citeasca exact articolul, ca sa fie siguri de forma actuala a proiectului, Barbu a spus "o sa-l caut si daca il gasesc o sa vi-l spun".Cert este ca in forma in care a intrat in sedinta de guvern, proiectul prevedea clar obligativitatea si, in cazul nerespectarii legii, firmele urmau sa plateasca amenzi cuprinse intre 3.000 si 100.000 de lei, dupa cum scriu jurnalistii de la Profit.ro , care au obtinut documentul.Asadar, asa cum ne-au obisnuit guvernele PSD-ALDE, certitudinea o vom avea doar dupa ce vom vedea legea publicata in Monitorul Oficial. Si chiar si atunci pot aparea diverse ordonante rectificative.