Germania e pregatita sa-si ajute firmele din Iran, dupa sanctiunile impuse de SUA

"Suntem gata sa discutam cu toate companiile afectate despre ceea putem face pentru a minimiza consecintele negative. Este vorba despre controlul pagubelor", a spus Peter Altmaier pentru postul de radio Deutschlandfunk.In opinia lui Altmaier, nu exista motive imediate pentru ca Germania sa isi modifice schema Hermes de garantare a exporturilor pentru Iran. "Am inceput o conversatie privind implicatiile economice si modul in care putem evita consecintele negative pentru locurile de munca din Germania", a adaugat Peter Altmaier.Cu toate acestea, ministrul Economiei a subliniat ca Germania nu are instrumente legale cu care sa protejeze companiile care fac afaceri in Iran. "Ceea ce putem face insa este sa ajutam si sa consiliem companiile germane care activeaza in Iran, care vor sa fie active pe piata din Iran si sa le consiliem inclusiv legal", a precizat Peter Altmaier.La randul sau, cancelarul german Angela Merkel i-a spus, joi, presedintelui iranian Hassan Rouhani ca doreste mentinerea acordului nuclear cu Teheranul, dupa retragerea Statelor Unite din acord, atat timp cat Teheranul isi va respecta angajamentele in domeniul nuclear.Acordul nuclear semnat la Viena, la 14 iulie 2015, dupa 12 ani de criza si 21 de luni de negocieri aprinse, intre Iran si cei cinci membri permanenti ai Consiliului de Securitate al ONU (SUA, Rusia, China, Franta si Marea Britanie) plus Germania, prevede limitarea programului nuclear iranian in schimbul ridicarii sanctiunilor internationale.Presedintele american Donald Trump a anuntat marti retragerea tarii sale din acordul nuclear cu Iranul si a reintrodus o serie de sanctiuni impotriva companiilor americane si straine care au relatii comerciale cu Iranul Decizia americana impune companiilor straine termene foarte scurte, intre trei si sase luni, pentru a se retrage din Iran, fiindu-le totodata interzisa incheierea de noi contracte, in caz contrar fiind amenintate cu sanctiuni din partea SUA.