IMM-urile nu sustin amnistia fiscala: Solicitam un cadru legal stabil si predictibil

IMM-uri vor in locul amnistiei bonificatii pentru cei corecti

Ziare.

com

Respondentii, in numar de 408, au fost in proportie de 54,3% microintreprinderi, 17,3% intreprinderi mici, 20,2% intreprinderi mijlocii, 2,8% intreprinderi mari si 5,4% ONG-uri si alte forme juridice, arata un comunicat emis luni de CNIPMMR.La intrebarea "Cine considerati ca ar trebui sa beneficieze de masura amnistiei fiscale?", respondentii au apreciat ca persoanele fizice si microintreprinderile ar trebui sa fie in principal vizate de aceasta masura.Intrebati daca sunt interesati personal sa isi declare in mod voluntar veniturile nefiscalizate care au fost sustrase impozitarii, 57,2% din respondenti au declarat ca nu au un interes personal in aplicarea acestei masuri, doar 42,8% mentionand ca ar putea fi interesati personal de amnistia fiscala.In ceea ce priveste "efectele considerate ca ar fi generate de adoptarea masurii amnistiei fiscale",Printre cele mai importante efecte pozitive considerate ca ar fi generate de adoptarea masurii amnistiei fiscale, respondentii au mentionat reducerea sau chiar eliminarea penalitatilor de intarziere si nesanctionarea faptelor respective.In ceea ce priveste efectele negative considerate ca ar fi generate de adoptarea masurii amnistiei fiscale, marea majoritate a respondentilor au evidentiat"Prima concluzie care rezulta in mod evident din analiza raspunsurilor primite la chestionarul realizat este realismul si responsabilitatea cu care intreprinzatorii privesc fiscalitatea, respectarea dispozitiilor legale si necesitatea unui buget de stat echilibrat: desi 42,8% din respondenti declara ca ar putea fi interesati personal de amnistia fiscala (sa li se reduca macar penalitatile datorate), 77,3% din respondenti nu sustin adoptarea acestei masuri si 77,2% considerand ca masura este una controversata, cu efecte multiple sau cu efecte negative", spun reprezentantii CNIPMMR.A doua concluzie este evidentierea efectelor controversate si negative ale masurii amnistiei fiscale, marea majoritate a respondentilor atragand atentia asupra acestora.Acestia afirma ca, in locul unei masuri controversate de amnistie fiscala, cu efecte negative evidente, cu dezavantaje si inechitati fata de contribuabilii onesti,, precum si masuri de imbunatatire a cadrului legal fiscal, vizand in principal asezarea justa a sarcinilor fiscale potrivit principiului constitutional care reprezinta o garantie a principiului egalitatii in materie fiscala (de exemplu eliminarea obligatiilor de a plati contributii mai mari decat veniturile realizate pentru contractele cu timp partial care afecteaza circa 1 milion de salariati), precum si reducerea penalitatilor foarte ridicate din prezent si combaterea platilor intarziate ale autoritatilor publice fata de intreprinzatori.Pentru "Restartarea mediului de afaceri" mentionata in cuprinsul capitolului "Politici publice privind IMM" din Programul de Guvernare, CNIPMMR solicita, printre altele, un cadru legal stabil si predictibil, respectarea normelor de tehnica legislativa si evaluarea efectelor introducerii noii reglementari.Consiliul mai cere o fiscalitate proportionala, rezonabila, echitabila si nediscriminatorie, potrivit principiului constitutional al asezarii juste a sarcinilor fiscale, precum si respectarea principiilor dialogului social.De la inceputul lunii iulie 2018, au fost mai multe declaratii publice privind luarea in calcul a amnistiei fiscale, masura care face obiectul unor analize la nivelul Ministerului Finantelor si pentru care se va lua o decizie la sfarsitul verii.Ultimile declaratii publice au fost in sensul ca nu sunt vizate persoanele fizice, ci companiile de stat "cu datorii istorice".Amnistia fiscala inseamna, printre altele, si acordarea de catre autoritati a unei perioade de gratie, de 3-6 luni, in care contribuabilii pot sa isi declare in mod voluntar veniturile nefiscalizate (care au fost sustrase impozitarii), urmand sa fie recompensati pentru gestul lor cu reducerea sau chiar eliminarea penalitatilor de intarziere, precum si de acuzatia de evaziune fiscala.Pe site-ul ANAF exista o lista care cuprinde 11.131 datornici persoane fizice, inclusiv nume care detin functii publice. In lista neagra a companiilor, inclusiv cele de stat, si firmelor private, publicata la 30 septembrie 2018, figureaza doar primele 500 de societati, ale caror datorii cumulate sunt de 13,3 miliarde de lei, Electrocentrale Bucuresti, fiind prima, cu o datorie de peste 800 de milioane de lei, urmata de Complexul Energetic Hunedoara, unde statul este actionar majoritar, cu 735 de milioane de lei.