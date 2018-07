4 situatii in care ai nevoie de serviciile unui evaluator imobiliar

Evaluarea necesara in situatia vanzarii locuintei

Evaluari de intreprinderi - societati comerciale si pe actiuni, indiferent de domeniul de activitate; insitutii de stat si intreprinderi private; evaluari pentru insolventa si reorganizare, fuziuni, achizitii sau divizari de intreprinderi.

Evaluari de bunuri mobile - in acest caz pot fi evaluate autoturisme, utilaje, echipamente, unelte, stocuri si/sau obiecte de inventar, alaturi de creante, licente sau brevete de inventie.

Certificat de performanta energetica - se intocmeste pentru cladiri care se construiesc, se vand, se inchiriaza sau sunt supuse renovarilor majore si poate fi obtinut de asemenea cu ajutorul platformei www.evaluari24.ro.

Analiza de risc la securitate fizica.

Cazurile in care sunt necesare serviciile unui evaluator imobiliar sunt dintre cele mai diverse. Pentru o mai buna intelegere a acestor aspecte, mai multe detalii ne ofera echipa de profesionisti din spatele platformei www.evaluari24.ro.In unele cazuri, evaluarea proprietatii poate fi solicitata in vederea determinarii valorii corecte a acesteia; alteori, evaluarile au drept scop stabilirea valorii impozitului pe proprietate, fiind solicitate de asemenea si atunci cand se doreste contractarea unui credit pentru achizitia unei locuinte.Evaluatorii imobiliari sunt solicitati astfel in diverse situatii. Inainte de a exemplifica insa cele 4 cazuri in care ai nevoie de serviciile unui evaluator imobiliar, conform cu precizarile celor de la www.evaluari24.ro , trebuie facuta o mentiune.Aceasta se refera la faptul ca evaluarile nu trebuie confundate cu o simpla inspectie a locuintei. Daca in cazul inspectiei se descriu doar anumite aspecte legate de respectiva proprietate, subliniindu-se de obicei ce trebuie reparat, in cazul evaluarilor se determina si o valoare monetara pentru respectiva proprietate.Atunci cand se doreste vanzarea unei locuinte, un pas important pentru stabilirea pretului corect este realizarea unei evaluari.Cu ajutorul oferit de un evaluator autorizat se va face o analiza comparativa a preturilor proprietatilor din vecinatatea respectivei locuinte, care au fost vandute in ultimii ani, similare din punct de vedere al marimii si caracteristicilor cu locuinta ce urmeaza sa fie vanduta.Ulterior, evaluatorul va adauga sau va scadea din valoarea proprietatii in cauza, in functie de caracteristicile specifice acesteia, pentru care nu exista termen de comparatie cu alte locuinte.In situatia in care urmeaza sa se contracteze un credit imobiliar in vederea achizitiei unei locuinte, banca solicita de obicei o evaluare profesionista a respectivei locuinte.Prin aceasta masura, banca doreste sa se asigure ca proprietatea are aceeasi valoare cu imprumutul solicitat, motivul fiind unul simplu: creditorul trebuie sa isi poata recupera banii imprumutati prin vanzarea respectivei locuinte, in cazul in care solicitantul va intra in imposibilitatea de a plati ratele.In aceeasi situatie mai pot fi necesare si evaluarile efectuate pentru creditele ipotecare, pentru ca solicitantul sa aiba certitudinea ca suma pe care a convenit sa o plateasca este una corecta.Daca se urmareste obtinerea unui credit de refinantare care va fi garantat cu o ipoteca imobiliara, creditorul solicita de asemenea o evaluare a proprietatii in cauza. In mod similar cu situatia creditelor ipotecare initiale, trebuie sa fie acea garantie ca exista o justificare a sumei solicitate pentru refinantare, raportat la valoarea reala a locuintei.Atunci cand vine vorba despre orice tip de imprumut, daca solicitantul este dispus sa gireze cu propria locuinta, se impune necesitatea unei evaluari a locuintei, realizata de un evaluator profesionist. Ulterior, in baza raportului scris, in baza evaluarii pertinente si corecte oferite de evaluatorul autorizat, se pot incepe discutiile despre imprumut cu creditorii.Iata doar 4 dintre cele mai frecvente situatii in care este necesara evaluarea diverselor imobile, dupa cum au fost prezentate de expertii de la www.evaluari24.ro. Dincolo de acestea, exista insa numeroase alte situatii in care evaluarile de diverse tipuri se impun.Cei interesati de evaluari de orice tip pot sa acceseze platforma Evaluari24.ro, intrucat aici pot gasi multiple servicii care se pliaza pe orice exigente. Dintre acestea enumeram:Cu o asemenea gama complexa de servicii, platforma Evaluari24.ro devine un loc in care oricine poate sa obtina evaluarile dorite, realizate de evaluatori autorizati, la preturi avantajoase si in timp util.