Atria Urban Resort: faza 1 a proiectului rezidential a fost data in folosinta

Noii rezidenti au avut ocazia de a se cunoaste la un eveniment de inaugurare, o petrecere unde fiecare a venit cu dulciuri, unele facute de ei in casa noua.Acest proiect ambitios si-a propus sa ofere locuitorilor posibilitatea de a se muta intr-o zona cu o densitate mai mica, un complex diferit si echilibrat, care imbina confortul si siguranta cu spatiile verzi, gradinile interioare, locurile de parcare si arhitectura bine structurata. Apartamentele sunt situate in nord-vestul cartierului Bucurestii Noi, langa Lacul Straulesti.Ceea ce diferentiaza proiectul Atria Urban Resort de orice alt ansamblu rezidential este nu doar atentia la detalii, ci si cea la nevoile locuitorilor, precum si raportul excelent calitate/pret pentru zona de nord a Bucurestiului.Proiectul a fost elaborat in urma unui proces numit charette, o echipa de ingineri, arhitecti, peisagisti, urbanisti si ilustratori, au colaborat astfel incat cladirile sa aiba proportiile corecte, sa existe spatii mari intre ele si sa cuprinda si un plan de peisagistica unitar, cu numeroase spatii verzi si piscine.De altfel, spatiile verzi reprezinta peste 70% din suprafata totala, iar aici se regasesc parcuri, alei si spatii de recreere la exterior.Spatiile verzi reprezinta un intreg ecosistem care cuprinde plante precum magnolii, dar si diferiti arbori si copaci seculari, printre care se numara copacul de Matase Persan, frasinul, Arborele Pagodelor sau Tulipanul, o specie rar intalnita in Romania, cu flori asemanatoare lalelelor.De asemenea, mai exista garduri vii si mai multe pergole pentru plantele urcatoare Glicina (Salcamul Japonez sau Wisteria Floribunda).In ceea ce priveste calitatea materialelor folosite, spatiile de locuit au fost gandite astfel incat sa ofere siguranta si confort. Structura de rezistenta este alcatuita din cadre de beton armat si diafragme.Infrastructura este compusa din fundatii continue de beton, iar peretii interiori si exteriori sunt realizati din zidarie de caramida.Tot complexul rezidential este legat la utilitatile orasului, aflandu-se in Sectorul 1. Toate apartamentele sunt dotate cu instalatii electrice, de gaz si incalzire in pardoseala.Spatiile comune sunt finisate cu granit natural, lifturi si usi metalice integrate intr-un design curat. Apartamentele situate la parter dispun de gradini cu terase.De asemenea, in cadrul complexului Atria Urban Resort se regasesc si parcari supraterane, gandite astfel pentru a permite arborilor sa creasca mari, peste inaltimea cladirilor. In acest fel, locuitorii se vor putea bucura de spatii cu umbra, racoroase.In ceea ce priveste apartamentele din faza 1 care au fost date in folosinta la sfarsitul lunii ianuarie, mai exista in prezent cateva modele de apartamente finalizate cu 5% TVA. Faza 1 cuprinde un numar de 160 de apartamente cu studiouri, 2 si 3 camere finisate la cheie, 90% dintre acestea sunt deja achizitionate.Pe langa apartamentele bine impartite, parcarile supraterane si spatiile verzi extinse, locuitorii din cadrul complexului Atria Urban Resort se pot bucura si de numeroase parcuri din apropiere, precum Parcul Bazilescu, Parcul Dendrologic Chitila, Parcul Herastrau, Domeniul Mogosoaia si Clubul Sportiv Chitila.Familiile cu copii au la dispozitie numeroase institutii de invatamant de stat sau private in raza a cinci km distanta de complex.In ceea ce priveste accesul in complexul Atria Urban Resort, acesta se face din Soseaua Chitilei si Strada Aeroportului, pe viitor.Pentru cei care opteaza pentru transportul public, liniile 476 si 469 opresc in fata ansamblului si linia 112 are cap de linie la Mall Colosseum, la numai 700m distanta.Terminalul Multimodal este la 3.5 km de complex si parcarea este gratuita pentru cei care achizitioneaza abonamente lunare de la Metrorex. Statia de metrou Straulesti, pe magistrala M4, este legata de parcarea noua si are trotuare si scari rulante.Proiectul Atria Urban Resort a fost gandit astfel incat sa readuca la viata un teren de 9 hectare prin construirea unui cartier cu, un nou inceput si bine organizat.Aceasta gandire urbanistica holistica este menita sa gazduiasca o comunitate de oameni in cautarea decentei.Zona de nord-vest a Bucurestiului se afla in plina expansiune cu proiecte noi precum Colosseum Mall, Jiului Campus Business Park, Equilibrium Bucurestii Noi dar si cu un nou spital de urgenta, iar Atria este un loc ideal pentru a locui, pentru a munci si pentru a petrece timpul liber.