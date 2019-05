Care sunt beneficiile companiilor care adopta solutii smart si inoveaza in Real Estate?

Ziare.

Desi, cladirile inteligente au devenit realitatea companiilor moderne si auzim tot mai des vorbindu-se despre conceptele Smart Building si Smart City, un pilon important este adoptarea acestor doua concepte la nivelul spatiilor de lucru.Cladirile inteligente integreaza si gestioneaza informatiile, ocupantii, sistemele cladirii, materialele si constructia ca un intreg sistem adaptabil, pentru a obtine performanta cladirii din punct de vedere al energiei, eficientei, longevitatii cladirii, confort si grad de satisfactie al ocupantilor.Prima sesiune a conferintei a fost deschisa decare a prezentat rezultatele studiului "", realizat de EnergyPal, singurul studiu realizat in Romania pe aceasta tema.Pe baza raspunsurilor primite de la companii din 10 sectoare industriale, studiul arata care sunt beneficiile pe care le identifica companiile ca derivand din masurile de eficienta energetica.Prima sesiune de dezbatere a vizat subiecte precum tendintele din Smart Building si importanta conectivitatii unei cladiri inteligente cu un intreg ecosistem, care sa creeze conceptul de Smart City.", a spus. Acesta a vorbit despre astfel de tehnologii si din prisma mobilitatii, mai precis MAAS (Mobility As A Service).Florin a precizat ca o integrare corecta intr-un ecosistem de tipul Smart City a tehnologiilor care tin de mobilitate ar trebui sa ia in considerare infrastructura de transport, vehiculele, echipamentele, transportul public, parcarile, transportul privat, bicicletele / trotinetele, precum si mersul pe jos. "Observam ca aceste concepte nu sunt noi, insa in ultimii ani au explodat. Ce este nou? Integrarea acestora in spatiile de lucru cu obiectiv de retentie a angajatilor. Se schimba modul de lucru, generatiile, iar angajatorii au nevoie de incentives pentru a loializa si a retine angajatii.", a punctat, a vorbit mai departe despre importanta managementului energiei pentru tablouri de joasa si medie tensiune, serviciu pe care Schneider Electric il ofera clientilor sai prin intermediul platformei Future Ready, pentru a creste siguranta oamenilor si bunurilor, a fiabilitatii si a eficientei energetice si operationale, si pentru a asigura conformitatea cu standardele (unde ROI poate fi atins in mai putin de doi ani).", sustine Mihaela.In cea de-a doua sesiune a discutiilor invitatii nostri si-au indreptat atentia catre noile tehnologii din prisma ocupantilor sau a chiriasilor. Acestia au accentuat ca este esentiala o discutie deschisa intre partea publica si partea privata pentru utilizarea echipamentelor green.Integrarea conceptelor de Smart Mettering, a BMS-urilor trebuie sa existe de la inceput, chiar daca acestea reprezinta un cost suplimentar pentru dezvoltator. ROI este pe masura si se consolideaza pozitionarea in piata: ramai relevant si aduci ce este mai bun. "", a afirmatDaca vorbim despre impactul cladirilor inteligente fata de mediul inconjurator,, a spus ca "De asemenea, cadrul legislativ nu este reglementat astfel incat cladirile nou construite sau cele vechi sa ajunga la niste standarde minime care sa asigure buna functionare a acestora si siguranta oamenilor, dar un alt aspect important este ca oamenii sa inteleaga si sa fie educati in aceasta directie.", a subliniat. "", a mai adaugat Cristian.In ceea ce priveste Inteligenta Artificiala,, a spus ca "Pentru a ne alinia unui standard minim,, a punctat faptul ca elementele unie cladiri smart tin si de echipa de implementare: "Mentenanta cladirilor este de asemenea, un aspect de luat in considerare: "", a afirmatConferinta s-a incheiat cu workshop-ul cu tema "" sustinut de Lucian Anghel - Fondator si CEO, EnergyPal-TimePal Romania; Horia Voicu - Director, AFRISO Romania; Claudiu Bardas - Operation Manager, FMS; Dan Alupoai - Product Manager, AFRISO Romania; Alexandru Hanni Alshehari - EcoStruxure Industry Engineer, Schneider Electric Romania; Ovidiu Sfirloaga BMS Project Manager, ENERGYPAL. Acestia au vorbit despre BMS & IoT, contorizarea inteligenta - citirea de la distanta, automata, a contoarelor de apa - Sistemul LoRaWAN, reliability pe baze digitale - solutii Ecostruxure si de realitate augmentata.Eveniment organizat de BusinessMark, Facilities Management Services si EnergyPal, sustinut de:CTP Invest, AFRISO si Schneider Electric RomaniaRadio-ul oficial al evenimentului: Europa FM.Parteneri media: Ziarul Bursa, Transilvania Business, energynomics.ro, Business24, DeBizz, Financial Market, PRwave, Financiarul, Finzoom, Tranzit, Ziare.com, MATEK, PRbox.ro, Rbe Connect, SpatiulConstruit.ro, Business Press, Administratie.ro, instalnews.ro, Misiunea Casa, Curierul National, Jurnalul de Afaceri, Monitorul de Fagaras, #better, proidea, ibuildinfo, InTurda.ro, Global Manager, Agenda Constructiilor, Antreprenor in Romania, InfoOradea, Portal Management, Depozitinfo.ro, Biroul Info, Efden, FM Magazin, INSTALNEWS .